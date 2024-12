Metamorfozy często wzbudzają mieszane uczucia. Nie wszystkim przypadają do gustu przemiany, na jakie decydują się celebryci. Jak było w przypadku Blanki Lipińskiej? Znana z serii erotycznych książek gwiazda zdecydowała się na zmianę fryzury. Stylista postanowił przyjrzeć się metamorfozie. Jak wypadła? Nie ukrywał, że pisarka dokonała słusznego wyboru.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska grzmi na temat ozempicu. "Zastanówcie się"

Blanka Lipińska postawiła na zmiany. Ta fryzura zachwyciła stylistę

Na profilu pisarki pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć ją w fryzurze, do której fani zdążyli się już przyzwyczaić. Po chwili naszym oczom ukazuje się Blanka Lipińska w odmienionej wersji, z delikatnymi pasemkami. Co o tej metamorfozie sądzi specjalista? Zapytaliśmy Michała Musiała, modowego eksperta i stylistę fryzur. "Blanka Lipińska tym razem zdecydowała się na subtelną i bardzo delikatną zmianę. Postawiła na lekkie, nieregularne pojaśnienia, które pięknie rozświetliły jej twarz i optycznie dodały fryzurze objętości" - zauważa. Okazuje się, że celebrytka wie, co jest teraz modne. "W połączeniu z czesanymi wiatrem falami całość prezentuje się fenomenalnie. Tego typu koloryzacje i linie strzyżeń doskonale wpisują się w aktualne trendy - teraz stawiamy na naturalność, lekkość i ponadczasowość - stwierdził w rozmowie z Plotkiem ekspert.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Całkowicie odmieniony Dawid Ogrodnik na premierze. Zabrał żonę

Blanka Lipińska odrzuciła propozycję wartą miliony!

Blanka Lipińska szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Sukces zawdzięcza książkom z serii "365 dni", które stały się na polskim rynku wydawniczym intratnym erotykiem. Szybko tę okazję wyczuli producenci. Zabrali się za ekranizację powieści i na jednej z platform streamingowych pojawiły się trzy filmy. Dzięki temu celebrytka bardzo się wzbogaciła. Podczas wywiadu dla portalu filmweb.pl Lipińska została zapytana o to, jaka była najwyższa biznesowa propozycja, jaką odrzuciła. Jak się okazało, kwota była naprawdę wysoka. "A to ciekawe pytanie. Muszę spojrzeć na moją menadżerkę, ona powinna to wiedzieć. Nie wiem... z 1,5 miliona? Dwa miliony?" - odpowiedziała pisarka. W rozmowie z portalem Pomponik wyjawiła, że zarobiła naprawdę sporo. "Zarobiłam takie pieniądze na tych filmach, że już bez przesady, nie bądźmy pazerni" - oceniła.