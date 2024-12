Derpieński wkurzona na Hładkiego. W kółko powtarzała jedno

Caroline Derpieński pojawiła się w programie Mateusza Hładkiego. Podczas wywiadu w "Mówię Wam" niewiele chciała jednak ujawnić, a najczęściej z jej ust padało sformułowanie "next question". Co takiego wyjawiła na antenie?

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje Godlewską?

Caroline Derpieński unikała odpowiedzi jak ognia. Tak wypadła w programie Hładkiego

Wielu czekało na występ celebrytki w programie. Niedawno zszokowała decyzją o nagraniu świątecznej piosenki i rozpoczęciu kariery muzycznej. W "Mówię Wam" zapowiedziała, że planuje nagrać kolejne utwory. Prowadzący postanowił poruszyć temat bogactwa, o którym ciągle opowiadała Derpieński. Niedawno rozstała się ze swoim partnerem-milionerem. - Ja stałam się tym bogatym facetem. Siła kobiet - podkreśliła. Czy jest singielką? - Muszę swoje życie prywatne chronić. Tak jak większość celebrytów - odparła, unikając jednoznacznej odpowiedzi. Wcześniej jednak celebrytka chętnie opowiadała o szczegółach. - Dojrzałam trochę i zajęłam się czymś dojrzałym czyli muzyką - stwierdziła w programie.

Mateusz Hładki zaznaczył, że nawet obserwatorzy przestali wierzyć Derpieński. - Po co te mistyfikacje? - dopytywał prowadzący. - Ludzie i tak kochają mnie za moje wariactwo, nieważne czy góra czy dół - odparła. Po chwili usłyszeliśmy: "Nie ma nudy!". Prezenter dopytywał, co odpowie osobom, które zarzucają jej kłamstwo. Wtedy padło pierwsze "next question (z ang. następne pytanie - przyp. red.)". - Nie ma czasu na hejt. Przechodzimy do dalszych pytań - naciskała Derpieński. Hładki poruszył temat Marianny Schreiber, która zaoferowała pomoc celebrytce po zerwaniu. - Nie promujmy jej, next question - usłyszeliśmy z ust gwiazdy. Co ze sprawą związana z Katarzyną Nosowską, która parodiowała Derpieński? Piosenkarka miała otrzymać pozew od 24-latki. Czy faktycznie do tego doszło? Na antenie ponownie padło "next question". - Zostawiam to moim prawnikom - dodała.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Przesłuchałem świąteczną piosenkę Derpieński. Mamy taką Mariah, na jaką sobie zasłużyliśmy [OPINIA]

Czy Caroline Derpieński umie śpiewać? W programie nie chciała zaśpiewać a cappella

Dziennikarz zareagował na ciągłe "next question". Podkreślił, że fani chcieliby się czegoś dowiedzieć o celebrytce. Gwiazda zaznaczyła, że nie lubi niektórych pytań, bo mogą ranić. - Teraz czuję się niekomfortowo. Takie sytuacje są crazy (z ang. szalone - przyp. red.). Next question - odparła Derpieński. - Jak wygląda twoje życie na co dzień? Jesteś szczęśliwa? - zapytał Hładki. - Nie ma prawdy - dosadne odpowiedziała celebrytka. - Szczęście dają mi moi fani - dodała. Caroline wyjawiła, że ma przyjaciół, ale nie pokazuje ich w sieci. Prezenter dopytywał, skąd tak naprawdę wzięła się Derpieński? - Przyjechała z Miami. Ludzie ją pokochali za jej teatralny look, dziwne stylizacje, za pewność siebie i trochę kontrowersje - uznała.

Hładki poruszył temat kariery muzycznej. Derpieński opowiedziała o tym, że skończyła szkołę muzyczną. - Gram na fortepianie i gitarze - opowiadała. - Czy ty potrafisz śpiewać naprawdę? - zapytał prosto z mostu dziennikarz. - Zaraz się okaże - mówiła. - Możesz coś zaśpiewać a cappella? - padło. Caroline nie miała zamiaru tego robić i usilnie odwracała uwagę od prośby prezentera. Wspomniała o planowanych koncertach. - Będzie playback, pół playback i a cappella. Zależy od eventu - zapowiedziała. Następna piosenka wychodzi w styczniu. Na Eurowizję na razie się nie wybiera. Dowiedzieliśmy się również, że Caroline nie zaakceptowałaby "zwykłego" mężczyzny. - Zbyt biednie - oceniła. Czy Derpieński planuje potomstwo? - Pomidor. (...) Nie jest to dobry czas na dzieci - wyznała. Święta spędzi w Aspen albo w Stanach Zjednoczonych.