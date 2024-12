Schreiber o pierwszych świętach bez męża: To jest najgorsze

Nie da się ukryć, że obecnie Marianna Schreiber może poszczycić się sporym zainteresowaniem ze strony mediów. Celebrytka przez krótki czas ukrywała związek z Przemysławem Czarneckim. Para została przyłapana na wspólnych zakupach i niedługo później wyjawili, że się spotykają. Oboje są jednak nadal w związkach małżeńskich. Internauta postanowił zapytać freak fighterkę o pierwsze święta bez męża. Wyjawiła, jak się z tym czuje.

Marianna Schreiber o pierwszych święta bez męża

Marianna Schreiber od dłuższego czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często komentuje rzeczywistość i publikuje prywatne kadry. Niedawno narzekała na zbyt wysokie ceny masła. Na jej profilu na Instagramie nie zabrakło również ujęcia z nowym ukochanym. Celebrytka chętnie odpowiada również na pytania od obserwatorów. Jeden z nich poruszył temat świąt i braku męża. Przypominamy, że w marcu br. Łukasz Schreiber ogłosił rozstanie z żoną. "Jak czujesz się na pierwsze święta bez męża?" - padło.

Są kwestie, z którymi należy się pogodzić, bo nie da się ich zmienić i trzeba je zaakceptować w głowie i w sercu. Gorzej to przychodzi małym dzieciom... i to najgorsze

- odpowiedziała na InstaStories influencerka.

Marianna Schreiber narzeka na ceny masła. To ukochany podaruje jej na święta

Od kilku dni Marianna Schreiber narzeka w social mediach na ceny masła. "W sklepach strasznie drogo. To masło kupiłam wczoraj za aż 12 zł. Myślicie, że to się kiedyś zatrzyma?" - dopytywała zirytowana. Internauci polecili celebrytce, by ta wybierała tańsze sklepy, gdyż da się znaleźć ten produkt w znacznie niższej cenie. Celebrytka nie ustępowała. Na portalu X pojawiło się zdjęcie, na którym Marianna pokazuje, że je bułkę z tym drogocennym dodatkiem. Nasmarowała sobie dość pokaźną warstwę. "To była moja ostatnia kanapka z masłem za 12 zł" - napisała. Z odsieczą przybył jej ukochany, który zadeklarował, co podaruje jej w świątecznym prezencie. "Dostaniesz pod choinkę cały karton polskiego masła" - odpisał pod postem.