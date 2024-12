Monika Brodka milczy na temat partnera. Jej ukochany to uznany filmowiec

Monika Brodka właśnie przekazała fanom, że spodziewa się dziecka. Zrobiła to w wyjątkowy sposób. W mediach społecznościowych udostępniła artystyczne zdjęcie, na którym uwagę zwraca jej zaokrąglony brzuch. "A wy co dostaliście od Mikołaja?" - dodała w opisie. W sekcji komentarzy od razu posypały się gratulacje od podekscytowanych fanów wokalistki. Kim jest jej aktualny partner? Spotykają się od niedawna.

Kim jest ukochany Moniki Brodki? Para poznała się na planie teledysku wokalistki

Monika Brodka wiosną opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie splecionych dłoni i wyjawiła fanom, że jest zakochana. Początkowo nie zdradzała tożsamości swojego partnera. Jak dowiedział się portal Pudelek, ukochanym wokalistki ma być uznany operator filmowy. W kwietniu serwis informował, że Brodka miała poznać go podczas pracy nad teledyskiem do piosenki "Myślę sobie, Ż" i od tamtej pory para wielokrotnie pojawiała się razem na mieście. Nowy ukochany wokalistki na swoim koncie ma wiele zrealizowanych projektów reklamowych. Pracował także przy produkcji serialu HBO "Bring back Alice" czy filmu "Stymulanty & Empatogeny".

Monika Brodka była związana z 15 lat starszym Janem Wieczorkowskim. Poznali się na koncercie

Jednym z najgłośniejszych związków Moniki Brodki była jej relacja z Janem Wieczorkowskim, który był swego czasu gwiazdą "Klanu". Aktor jest 15 lat starszy od wokalistki, więc wieści o ich romansie budziły ciekawość opinii publicznej. Wszystko zaczęło się w 2004 roku. Monika Brodka wygrała wtedy "Idola" i stała się wielką gwiazdą. Zafascynowany Wieczorkowski przybył na jeden z koncertów Brodki. Miał okazję odwiedzić ją za kulisami, aby podziękować za występ i między nimi od razu zaiskrzyło. Para co jakiś czas pojawiała się na branżowych imprezach, ale unikała mówienia o swojej prywatności i nie afiszowała się ze swoim związkiem w mediach. Równie głośne było rozstanie pary. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną rozpadu ich związku.