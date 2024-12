Całkowicie odmieniony Dawid Ogrodnik na premierze. Zabrał żonę

Dawid Ogrodnik to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Zdobył trzy Orły za wybitne role w produkcjach: "Chce się żyć", "Cicha noc" oraz "Johnny". Już wkrótce widzowie zobaczą go także w serialu "Czarne stokrotki". 6 grudnia odbyła się uroczysta premiera produkcji. Aktor zaprezentował się na czerwonym dywanie z Pauliną Bernatek, z którą jakiś czas temu stanął na ślubnym kobiercu.

Dawid Ogrodnik zabrał żonę na ściankę. Spójrzcie na jego włosy

Dawid Ogrodnik postanowił pobawić się stylami. Zestawił elegancką kamizelkę w niebieskim kolorze z luźnymi jeansami. Do całości dobrał zimowe buty. To nie stylizacja zagrała jednak pierwsze skrzypce w wyglądzie aktora. Największą uwagę przykuła jego nowa fryzura. Dawid Ogrodnik postanowił pożegnać się z krótkimi włosami. Zapuścił dłuższe pasma, które spiął w kucyk. Sprawdźcie, jak teraz wygląda, zaglądając do naszej galerii zdjęć. Na premierze serialu aktorowi towarzyszyła ukochana, z którą trzymali się za ręce. Paulina Bernatek postawiła na jeansy z szerokimi nogawkami oraz luźną koszulę w niebieskim kolorze. Kropką nad i w jej stylizacji była mała torebka. Trzeba przyznać, że prezentowała się naprawdę stylowo.

Dawid Ogrodnik nie mógł tego przemilczeć. Zareagował na plotki o żonie

Jakiś czas temu w sieci pojawiały się informacje na temat tego, że żona Dawida Ogrodnika miała być także jego terapeutką. Aktor postanowił rozprawić się z nieprawdziwymi plotkami. Zapowiedział kroki prawne. "Gdyby tak było, miałaby zakaz wykonywania zawodu i od pierwszej chwili, kiedy ‘śmieciowy dziennikarz’ wymyślił sobie tę historię, zgłosiliśmy to do odpowiednich instytucji terapeutyczno-psychologicznych, żeby mieli jasność w tej sprawie" - napisał Ogrodnik w mediach społecznościowych. Jednocześnie aktor potwierdził, że korzysta z terapii i wyjawił imię swojej terapeutki. "Korzystam od lat z terapii, a moja cudowna Grażynka jest osobą magiczną i kłaniam się jej nisko" - wyznał.