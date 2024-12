Odkąd wyszło na jaw, że Maciej Kurzajewski związał się z Katarzyną Cichopek, była żona prezentera Paulina Smaszcz nie tylko kierowała przeciwko parze rozmaite oskarżenia, ale wyraźnie opowiadała się po stronie Marcina Hakiela. "Marcin Hakiel jako jedyny miał odwagę powiedzieć o zdradach, które trwały od realizacji programu "Czar par". Pan Marcin jest mądrym mężczyzną, który już buduje swoje szczęście i bardzo trzymam za niego kciuki" - przekazała w jednym z wpisów. Wygląda na to, że dziennikarka nadal go wspiera. Właśnie pogratulowała mu narodzin syna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurzajewski pozwał Smaszcz. W sądzie doszło do sceny

Paulina Smaszcz gratuluje Marcinowi Hakielowi i Dominice Serowskiej

Paulina Smaszcz pała sympatią nie tylko do Marcina Hakiela, ale także do jego ukochanej Dominiki. "Kobieta petarda" w ubiegłe wakacje skomentowała jedną z rolek na Instagramie ukochanej tancerza i napisała o niej w samych superlatywach. "Przepiękna, mądra kobieta, z dystansem i poczuciem humoru. Całuję mocno i dużo zdrowia dla całej waszej rodziny" - napisała Smaszcz, na co Dominika Serowska zareagowała podziękowaniem. Wygląda na to, że celebrytka regularnie śledzi nowinki z życia Marcina Hakiela i jego partnerki. Właśnie pogratulowała parze narodzin syna.

Witaj królewiczu. Ogromu miłości i szczęścia

napisała. W odpowiedzi Dominika w imieniu siebie i partnera podziękowała za życzenia.

ZOBACZ TEŻ: Urocza niespodzianka dla syna Dominiki i Hakiela. Robi wrażenie

Paulina Smaszcz komentuje nowy związek, o którym jest głośno. "On patrzy na nią z podziwem"

Paulina Smaszcz lubi zabierać głos w sprawie bieżących wydarzeń. Ostatnio odniosła się do nowej relacji Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego. Zwróciła uwagę, jak polityk PiS-u patrzy na żonę innego polityka PiS-u i ma swoje wnioski. - Przemek patrzy na nią z taką akceptacją i podziwem, czułością i zachwytem, że mogę tylko mocno trzymać kciuki. Czas pokaże, czy będzie im dane być dla siebie darem od losu. Nie ma to znaczenia, co on robi, gdzie jest, co ma, tylko jaki jest, jakie ma życiowe wartości i podejście do ludzi, jakim jest człowiekiem, mężczyzną, partnerem. Oby to był ten wymarzony przez Mariannę, a dla Przemka ta, na którą czekał całe życie - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem. Więcej przeczytasz tutaj: Smaszcz w emocjach o związku Schreiber i Czarneckiego: Przemek patrzy na nią..