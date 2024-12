Jarosław Boberek od lat pojawia się na dużym i małym ekranie. Można go było oglądać w "Rodzinie zastępczej", "Na dobre i na złe", "Miodowych latach" czy "Ojcu Mateuszu". Najmłodsi z pewnością doskonale znają jego głos, chociażby z filmu animowanego "Madagaskar". Aktor uchodzi za "króla dubbingu". Udzielił głosu królowi lemurów, Julianowi i na potrzeby produkcji nagrał utwór "Wyginam śmiało ciało". Boberek chroni jednak szczegółów z życia prywatnego. Nie prowadzi kont w mediach społecznościowych i rzadko występuje na ściankach. "Lubię tę robotę, ale spijanie potem miodu w postaci bycia celebrytą w ogóle mnie nie interesuje. Dlatego też nie korzystam z social mediów. Nie mam ani Instagrama, ani TikToka" - powiedział w rozmowie z Plejadą. Aktor pokazał się podczas premiery bajki "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja", a jego nowy wizerunek wywołał poruszenie.

Jarosław Boberek zaskoczył odmienionym wizerunkiem. Zapuścił gęstą brodę

Jarosław Boberek w czerwcu 2024 roku skończył 61 lat. W dalszym ciągu pozostaje aktywny zawodowo i od czasu do czasu pojawia się na ściankach. Na premierze bajki "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja" aktor zaprezentował nie tylko doskonałą formę, ale i nowy wizerunek. Boberek zdecydował się zapuścić gęstą brodę i dłuższe włosy, które zafarbował na miedziany odcień blondu. Do zdjęć pozował w prostej stylizacji, która podkręcił jednym dodatkiem. Do ciemnych spodni z dziurami dobrał czarny t-shirt, na który narzucił błyszcząca koszulę. Zestaw uzupełniły masywne, motocyklowe buty. Po więcej zdjęć zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Fot. Kapif

Jarosław Boberek miał dwa rozwody. Nie mówi o żonach

Aktor stroni od medialnego zgiełku. Niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego, za to nie jest tajemnicą, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu. O jego pierwszej żonie nie ma za dużo informacji, rozstali się, jeszcze zanim Boberek zrobił karierę. Drugą żoną była Ilona, ale związek pary nie przetrwał i po 20 latach doszło do rozwodu. Aktor nigdy nie potwierdził tych informacji, ale wyręczyli go anonimowi informatorzy. Osoby z jego otoczenia przekazały, że jeszcze w trakcie małżeństwa z Iloną aktor miał zbliżył się do Magdaleny Turczeniewicz, która również jest aktorką. Parę dzieli 19 lat, jednak różnica wieku nie stanowi dla nich problemu. Kilka lat temu pokazali się razem podczas uroczystości związanych z 70-leciem powstania Teatru Syrena w Warszawie.