Tusk o śmierci Tyma. Zaskakujące, jak go zatytułował

Donald Tusk opublikował na portalu X wpis komentujący śmierć Stanisława Tyma. Z sentymentem wspomniał o aktorze, odnosząc się do jego niezapomnianej kreacji w filmie "Miś". "Stanisław Tym nie żyje. Najlepszy Prezes naszego klubu. Nauczyłeś nas śmiać się z władzy, z ponurej w tamtych czasach rzeczywistości i z nas samych. Posmutnieliśmy dziś, za to w niebie na pewno jest o wiele weselej" - napisał Donald Tusk.

Donald Tusk pożegnał uwielbianego aktora. Poruszające komentarze internautów

Pod postem Donalda Tuska na portalu X zaroiło się od komentarzy poruszonych internautów. "Ikona polskiej komedii i satyry. Wybitny człowiek", "Na tym filmie wielu z nas się wychowało", "Żegnaj Staś", "Łubu dubu i po chłopie. Ryszard Ochódzki forever!" - czytamy w komentarzach.

Słowa pożegnania na temat Tyma przekazała także Joanna Szczepkowska. Aktorka, która stała się też prawdziwym symbolem "Solidarności", w poruszających słowach wspomniała zmarłego satyryka na Facebooku. "Stanisław. Staszek. Tak chciałoby się napisać coś w jego stylu, coś, co jego odejście jakoś rozchmurzy, ale nic takiego nie przychodzi do głowy. Jego filozoficzne poczucie humoru wzbogacało nas przez tyle lat. Żył między sceną i swoim kawałkiem ziemi na Suwalszczyźnie. Jego błyskotliwa inteligencja to dar, a jednocześnie jakiś rodzaj obciążenia, jak nieustanne myśli, które nie dają spokoju. Czekaliśmy na każdy jego felieton, udostępnialiśmy sobie, czytaliśmy, żeby spojrzeć na wszystko jego oczami. Staszku, byłeś czułym przyjacielem, już nie zadzwonisz, pusto bardzo po tobie" - napisała Szczepkowska.

"Polityka" poinformowała o śmierci Stanisława Tyma

Informację o śmierci Stanisława Tyma przekazał tygodnik "Polityka". "Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Stanisława Tyma, wielkiej postaci polskiej kultury i mediów. Przez dekady meblował nam zbiorową wyobraźnię i kształtował poczucie humoru" - czytamy. Wiadomość o śmierci uwielbianego satyryka dla portalu Plejada potwierdził Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki".