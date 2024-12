Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno na temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Początkowo jedynie spekulowano, że ich małżeństwo się rozpada. Żadna ze stron nie chciała komentować sprawy. W końcu jednak tancerka przerwała milczenie. Wybrała się do Kuby Wojewódzkiego, gdzie oficjalnie potwierdziła zakończenie relacji. Zdenerwowany Pela, który miał umówić się z żoną, że rozstania nie będą komentować publicznie, pojawił się w "Dzień dobry TVN". Później już wszystko było jasne. Jak wiadomo, do rozwodu jeszcze nie doszło. Tancerka jednak pokusiła się na pewien krok.

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na kontrowersyjny krok. Zrobiła to jeszcze przed rozwodem

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zszokowało wiele osób. Póki co, do rozwodu jeszcze nie doszło. Prawdopodobnie wynika to z wielu formalności, które muszą zostać dopełnione przed sądową sprawą. Wygląda jednak na to, że Kaczorowska nie zamierzała czekać z pewną rzeczą. Początkowo to widzowie "Klanu" zauważyli kolejną zmianę w życiu Agnieszki Kaczorowskiej. Jeszcze niedawno w napisach końcowych serialu aktorka używała dwuczłonowego nazwiska - swojego i męża. Teraz po nazwisku Peli ani śladu. "Taka ciekawostka, Agnieszka Kaczorowska w 'Klanie' 'odzyskała' swoje panieńskie nazwisko" - czytamy na jednym z fanpage'ów "Klanu". Ta sama sytuacja pojawiła się w mediach społecznościowych. Kaczorowska posługuje się już tylko swoim nazwiskiem na profilu na Instagramie. Zaskoczeni?

Maciej Pela otworzył się na temat rozwodu. W końcu prawda wyszła na jaw

Jakiś czas temu na profilu Macieja Peli pojawiła się dyskusja. Internauci podjęli temat rozstania. "Po rozwodzie lepiej wyglądasz i masz więcej energii. Teraz bierz życie garściami, bo możesz" - napisała jedna z obserwatorek tancerza. Te słowa nie każdemu przypadły do gustu. Odezwała się inna internautka. "Takie teksty dzisiejszego świata są słabe i puste. Zamiast trzymać kciuki za ludzi, żeby mimo wszystko walczyli o małżeństwo, o rodzinę" - grzmiała w odpowiedzi. Sam Maciej Pela nie mógł się temu bezczynnie przyglądać. Od razu zareagował. "Ja rozwodu nie chciałem. Nie będę przepraszać za to, że radzę sobie, jak potrafię" - podkreślił w sieci. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska przemilczała ważną informację? Pela dowiedział się z mediów