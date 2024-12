W "Pytaniu na śniadanie" przyszedł czas na kolejne zmiany. Do grona prezenterów dołączyła nowa osoba, a Robert Stockinger 6 grudnia zyskał nową współprowadzącą. W tej roli po raz pierwszy odnalazła się Krystyna Sokołowska. Kobieta zyskała popularność jako Miss Polonia 2022. - Witam po raz pierwszy. To ogromny zaszczyt spędzać z państwem te cudowne poranki. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo mamy dla was cały wachlarz świątecznych tematów - w takich słowach powitała widzów TVP2. Jak odnalazła się na zupełnie nowym stanowisku?

Krystyna Sokołowska została nową prezenterką w "Pytaniu na śniadanie". Jak sobie poradziła?

Krystyna Sokołowska nie kryła stresu przed debiutem w "Pytaniu na śniadanie". Tuż po pierwszym wejściu Robert Stockinger nagrał nową prowadzącą. Wszystko wskazywało na to, że prezenterka była nieco poddenerwowała. - Czy się stresuję? Nie - żartowała. Mogła liczyć na wsparcie kolegi. - Będzie super - uspokajał ją Stockinger. Po wejściu na wizję Sokołowska ukryła swoje emocje. W trakcie odcinka utrzymywała kontakt wzrokowy z kamerą, jak i ze współprowadzącym. Angażowała się w rozmowy z gośćmi, kierując w ich stronę trafne pytania.

Na tym nie koniec. Naszą uwagę zwróciła zwłaszcza jedna z sytuacji, podczas której Krystyna Sokołowska udowodniła, że daje sobie radę w niespodziewanych okolicznościach. Z okazji mikołajek w studiu pojawiło się mnóstwo dzieci. W trakcie ozdabiania pierników jedna z dziewczynek zdenerwowała się i była bliska płaczu. Nowa prezenterka bez wahania opanowała sytuację i szybko zażegnała kryzys. Naszym zdaniem jej debiut w "Pytaniu na śniadanie" był udany. Nie da się zatem ukryć, że Sokołowska ma potencjał na karierę w telewizji.

Widzowie ocenili Krystynę Sokołowską po wielkim debiucie. Opinie są podzielone

Opinie o Krystynie Sokołowskiej przedstawili również widzowie. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób cieszyło się, że Miss Polonia 2022 dołączyła do obsady "Pytania na śniadanie". "Extra! To będzie powiew świeżości w programie", "Wow! Gratulacje Krysiu! Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu!", "Super, idealna osoba" - czytamy na Instagramie. Nie każdy był jednak zachwycony. Niektórzy widzowie wprost pisali, że tęsknią za dawną ekipą. "Bardziej ucieszyłaby mnie wiadomość o powrocie starej załogi", "Radzę przywrócenie starej ekipy", "Słabo to produkcji wychodzi... Rozwalili najlepszy team" - podkreślali w komentarzach. Po której ze stron jesteście?