Robert Lewandowski wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego na pierwszym miejscu. Może liczyć na wsparcie nie tylko żony czy mamy, ale i siostry Mileny, która jest od niego o trzy lata starsza. Też kiedyś była związana ze sportem, a dokładniej z siatkówką, ale wybrała inną ścieżkę kariery. Wyszło na jaw, czym zajmuje się jej mąż. Na koncie ma współprace z wieloma gwiazdami. Dobrze je znacie.

Mąż siostry Lewandowskiego współpracuje ze znanymi gwiazdami. Odpowiada za ich wygląd

Milena Lewandowska-Miros w 2014 roku wzięła ślub z Radosławem Mirosem. Małżonkowie rok po ślubie powitali na świecie syna Leona, a cztery lata temu urodziła im się córka, która jest rówieśniczką Laury Lewandowskiej - młodszej pociechy Roberta i Ani Lewandowskich. Siostra sportowca należy do jego teamu RL9. Oprócz tego jest mamą na pełen etat. Rozwija też karierę jako bizneswoman i wspiera zawodowo męża, jako współwłaścicielka prowadzonej przez niego marki Sergio Leone. Zajmują się produkcją eleganckich garniturów, szytych na miarę. Robert wielokrotnie pojawiał się podczas publicznych wydarzeń w projektach marki należącej do szwagra. Nie tylko on sięga po jego eleganckie stroje. W garniturach marki męża siostry Lewandowskiego można było oglądać również Andrzeja Wronę, Macieja Musiała oraz Grzegorza Hyżego.

Milena Lewandowska-Miros łączy macierzyństwo z pracą. Pasję przekuła w zarobek

Milena prowadzi konto w mediach społecznościowych, które obserwuje ponad 50 tysięcy internautów. Chętnie prezentuje eleganckie stylizacje, od czasu do czasu zamieszcza też wnętrza swojego domu. Trzeba przyznać, że siostra Lewandowskiego ma nietypowy gust. Luksusowe wnętrza są inne niż wszystkie, wyróżniają się elegancją i nowoczesnymi rozwiązaniami, a także mocnymi kolorami. Nie jest tajemnicą, że wielką pasją Mileny Lewandowskiej-Miros jest projektowanie domów i wnętrz. Nawiązała nawet współpracę z firmą Klaudia Wagner Interior Design, a efektami dzieli się na Instagramie.