6 grudnia przypadają mikołajki. To idealna okazja, aby ucieszyć najmłodszych symbolicznymi podarunkami. W taki sposób myśli wielu pracodawców, którzy przygotowują świąteczne paczki dla pociech swoich pracowników. Ta sama sytuacja miała miejsce w przypadku górników. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym użytkowniczka pokazała zawartość prezentu z kopalni. Już wiadomo, na co mogły liczyć dzieci górników.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Ewa Zawada spędza święta? "U mnie wyglądają one inaczej"

Co dzieci górników dostały w paczkach z kopalni? Takie prezenty otrzymały na mikołajki

Użytkowniczka TikToka o nazwie @alekow20 postanowiła podzielić się z internautami zawartością paczki z kopalni. Prezent był przeznaczony dla jej syna. Chłopiec otrzymał świąteczną siatkę pełną podarunków. Jego mama po kolei pokazywała każdą rzecz. Okazało się, że pociechy górników otrzymują same słodycze. W prezencie znalazły się liczne czekolady, ciastka i żelki. Łącznie dziecko górnika może liczyć na około 20 łakoci. Użytkownicy od razu rzucili się do komentowania. Wielu internautów było pozytywnie zaskoczonych. Niektórzy wspominali nawet czasy, gdy sami dostawali prezenty z kopalni. "Super wypakowana i same porządne produkty. Fajnie, że dbają o pracownika", "Bardzo fajna paczka, my też czekaliśmy zawsze na tatę, jak wróci z paczkami", "Ja też miałam w jednej paczce słodycze, a w drugiej owoce i jeszcze zabawki. To był super czas" - czytamy pod nagraniem. Co sądzicie o zawartości paczki?

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda dostała prezent od Edyty Górniak. Pochwaliła się fanom

Pracownicy Lidla także dostali świąteczne paczki dla dzieci. Co się w nich znalazło?

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie jednej z internautek, która pokazywała, co otrzymała w paczce świątecznej jako pracownik Biedronki. Niedługo później pracownica Lidla zaprezentowała, co znajduje się w prezencie dla dziecka. Podkreśliła na TikToku, że była to konkretnie wersja dla chłopca w wieku 0-2 lata. Wszystko zostało zapakowane w kolorowym pudełku. W środku znajdowały się: maskotka z popularnej bajki, książeczka rozwojowa, klocki, tablica interaktywna oraz lampka w kształcie żółwia. ZOBACZ TEŻ: Dostała od córek wyjątkowe prezenty. Martyna Wojciechowska we łzach. "Całe życie się czeka..."