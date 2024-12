Święta zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji Dorota Gardias udzieliła "Faktowi" wywiadu, w którym opowiedziała, jak wyglądają u niej przygotowania do tego wyjątkowego okresu. Prezenterka angażuje się dosłownie we wszystko. Czasem zdarza się jej nawet przebierać za św. Mikołaja. "Stawiałam prezenty pod drzwiami i gdy dzieci je otwierały, stojąc na balkonie, sypałam z góry brokat. Dzieciaki były w szoku" - mówiła. Tegoroczne mikołajki będą się niestety różnić od tych poprzednich. Wszystko przez sytuację, która przytrafiła się w wakacje.

Dorota Gardias nie miała innego wyjścia. Musiała powiedzieć córce prawdę o Mikołaju

To nie była łatwa rozmowa ani dla prezenterki, ani dla jej 11-letniej córki. Do wpadki doszło kilka miesięcy temu. "Gdy przesuwałam łóżko, w którym mam szuflady na pościel i przechowuje w nich strój św. Mikołaja, przez przypadek wysunęła się broda... Hania to zauważyła i od razu zaczęła dopytywać, co to jest. Z wiadomych względów nie chciałam jej powiedzieć, ale nie dawała za wygraną" - zaczęła. "Gdy usłyszała prawdę, stanęła jak wryta, poszła do łazienki i popłakała się... To było straszne, ale oczywiście wszystko jej wyjaśniłam, że Mikołaj naprawdę kiedyś istniał, że to był święty i że właśnie na jego cześć, bo pomagał biednym, rozdawał prezenty, powstała taka tradycja" - mówiła. Gardias nie zamierza jednak rezygnować z przebieranek. W tym roku ponownie założy strój św. Mikołaja. "Nie po to go kupowałam, żeby leżał w kanapie" - żartowała. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Dorota Gardias zdradziła sekret szczupłej sylwetki. Wyeliminowała z diety te trzy produkty

Dorota Gardias zdradza plany na przyszły rok. Gdzie ją będzie można zobaczyć?

Gardias w przyszłym roku najwięcej czasu chce poświęcić na podróże. Prezenterka ma już na oku kilka interesujących miejsc. Sporo będzie się działo również w jej życiu zawodowym. "Na pewno praca w redakcji pogody, uwielbiam to! Jeśli chodzi o inne rzeczy związane z telewizją, to widzę dla siebie przestrzeń, ale na razie nie ma takich możliwości i propozycji. Oprócz tego cały czas śpiewam, koncertuję. Chcę też rozpocząć cykl podcastów z Dorotą Deląg. No i mam swój biznes, czyli agroturystykę. Na wiosnę chcę już ruszyć z tym pełną parą" - zdradziła w tym samym wywiadzie.