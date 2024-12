O Amber Heard w ostatnim czasie niewiele można było usłyszeć. Po zakończonej na jej niekorzyść medialnej rozprawie z Johnnym Deppem, była żona aktora zdawała się udać na odpoczynek od show-biznesu. Teraz jednak media obiegła informacja o tym, że 38-latka jest w ciąży. Co wiadomo o jej stanie? Wygadał się rzecznik gwiazdy.

Amber Heard jest w ciąży. Jest już mamą trzyletniej córki

Wiadomość o tym, że Amber Heard spodziewa się drugiego dziecka, przekazał magazyn "People" tuż po rozmowie z rzecznikiem aktorki. "Jest to jeszcze dość wczesny etap ciąży, więc nie chcemy wdawać się w szczegóły. Wystarczy zaznaczyć, że Amber jest zachwycona" - przekazał rzecznik gwiazdy w oszczędnych słowach. Przypomnijmy, że Heard jest już mamą Oonagh Paige. W 2021 roku aktorka ogłosiła, że powitała na świecie córkę. Dziewczynkę urodziła surogatka, gdyż Heard, według lekarzy nie byłaby w stanie donosić ciąży. Temat nieznanego ojca dziecka wciąż budzi spekulacje, jednak 38-latka twierdzi, że jest dla córki "mamą i tatą". Dziś pociecha gwiazdy ma już trzy lata i często pojawia się na zdjęciach, które Heard publikuje w sieci. Wraz z początkiem 2024 roku media doniosły, że Heard przeniosła się do Hiszpanii. Aktorka zakupiła w Madrycie dom, w którym zamieszkała wraz z córką. Wiadomo już, że od czasu do czasu można ją spotkać w tamtejszych sklepach.

Amber Heard po głośnej rozprawie sądowej z Deppem zniknęła z mediów. Powróci na ekrany?

Amber Heard u szczytu popularności znalazła się dzięki głośnej rozprawie sądowej z Johnnym Deppem. Sprawa, dotycząca wzajemnych oskarżeń o zniesławienie, przyciągnęła uwagę mediów na całym świecie i wywołała ogromną dyskusję. Finalnie, aktorka musiała wypłacić 10,35 mln dol. na rzecz byłego męża, a niedługo potem jej kariera zaczęła zwalniać. Jakiś czas później jeden z lokalnych dziennikarzy w Hiszpanii zapytał Heard o to, czy planuje powrót na ekrany. "Ależ oczywiście. Ciągle idę naprzód" - odparła tajemniczo.