Anna Mucha od lat występuje w "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Magdę Budzyńską. Serial dał jej krajową rozpoznawalność. Aktorka do dziś jest niezwykle lubiana i może liczyć także na popularność w sieci. Gwiazda nie ukrywa tego, jak faktycznie wygląda. Mucha nie ma zamiaru korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Niedawno pokazała się w siwych włosach, których nie chce farbować. Celebrytka przy okazji zaprezentowała w mediach społecznościowych okładki magazynów sprzed lat. Jedno ją zszokowało.

Anna Mucha na okładkach sprzed lat. Skomentowała sprawę: Przerażające

Na InstaStories aktorka postanowiła podzielić się zdjęciami okładek magazynów sprzed dwóch dekad. Zainspirowała ją do tego Małgorzata Socha. Anna Mucha nie mogła uwierzyć, jak bardzo ktoś ingerował w jej wygląd. "To był pierwszy raz, gdy nie rozpoznałam się na zdjęciu. Tak byłam wyretuszowana!" - grzmiała na okładkę magazynu z 2004 roku. Później celebrytka opublikowała kolejną okładkę. "Ja siebie nie mogłam rozpoznać i miałam mocno mieszane uczucia: trochę jakbym patrzyła na obcą osobę. (...) A najbardziej przerażające jest to, że ja wtedy miałam 24 lata i była młodą i piękną dziewczyną, która takiego retuszu w ogóle nie potrzebowała" - stwierdziła Mucha. Zdjęcia, o których mowa, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Mucha wściekła. To zepsuło jej humor

Gwiazda zirytowała się, gdy przeczytała na jednym z portali, o "właściwym" ubiorze do teatru. - Miała być spokojna niedziela, ale przeczytałam właśnie artykuł pod tytułem "Jak się ubrać do teatru" i wiecie co? Nie będzie to spokojna niedziela - mówiła na nagraniu, które opublikowała na Instagramie. - Z całym szacunkiem do pani autorki - nie jestem w stanie nie myśleć o niej jak o nadętej ropusze tudzież bździągwie. Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru. Jej zdaniem należy ubrać się z szacunkiem, stosownie - oceniła. - Moim zdaniem należy się ubrać tak, żeby ci było ciepło, ponieważ może być włączona klima i żebyś czuł swobodnie. My, aktorzy, naprawdę nie patrzymy na to i nie widzimy, w co jesteście ubrani. (...) Najważniejsze, żebyście byli i uwierzcie mi, najgorzej ubranymi osobami w teatrze są aktorzy, więc niech mi jedna ropucha z drugą, jedna bździągwa nadęta z drugą nie p******ą za przeproszeniem o tym, jak należy się ubrać do teatru - podsumowała celebrytka.