Anna Maria Jopek ma za sobą spore muzyczne sukcesy. Jej kariera poszybowała jak szalona w latach 90. Była jedną z topowych polskich gwiazd. W 1997 roku reprezentowała nasz kraj i choć wróciła bez sukcesu, zajęła 11. miejsce. Jej płyty rozchodziły się jak świeże bułeczki. Mimo że muzycznie poruszała się między popem a jazzem, jej utwory, jak "Ale jestem", były chętnie grane w komercyjnych stacjach radiowych, a duet z Michałem Żebrowskim, z którym nagrała zmysłowe piosenki z pogranicza poezji śpiewanej, dla wielu pozostał klasykiem. Plotka o rzekomym romansie ciągnęła się za piosenkarką i aktorem dość długo, gdyż wówczas Żebrowski uchodził za bożyszcze Polek. Jednak w pewnym momencie słuch o Jopek zaczął znikać. Jak jest dzisiaj?

Anna Maria Jopek usunęła się w cień. Powody zdradziła po latach

53-letnia dziś Anna Maria Jopek w pewnym momencie przestała być jedną z głównych bohaterek kolorowej prasy. Zrezygnowała z życia na świeczniku, a powód był prozaiczny. W 1998 roku wyszła za mąż za Marcina Kydryńskiego, dziennikarza muzycznego. A już rok później na świecie pojawił się pierwszy syn pary, Franciszek. Dwa lata później piosenkarka urodziła drugiego syna, Stanisława. Dziś to już dorośli mężczyźni, a ich mama po wielu latach wspominała ten czas w wywiadzie dla "Vivy!". Tamte lata chciała poświęcić rodzinie. "Jak byli mali, bardzo niewiele grałam, głównie siedziałam w domu. Wielu rzeczy nie zrobiłam tylko dlatego, żeby z nimi być. (...) Nigdy nie miałam z tym problemu. Najbardziej na świecie chciałam być z moimi dziećmi" - wyznała.

Jak potoczyła się kariera Anny Marii Jopek?

Kiedy piosenkarka "odchowała" dzieci, nie zrezygnowała z kariery. Choć przez lata nie pokazywała się na eventach, czy ściankach, w kuluarach tworzyła nowe materiały. W 2018 roku wydała ostatnią płytę i choć nie udziela się w mediach społecznościowych, nie oznacza to, że nie występuje na scenie. Koncertuje nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jak informował portal Show News, ma za sobą serię koncertów w Chicago. Od czasu do czasu pojawia się też na czerwonym dywanie. W listopadzie 2023 roku wzięła udział w imprezie "Twojego Stylu", gdzie uchwycili ją fotoreporterzy. Była widziana również na benefisie Kuby Stankiewicza. Wygląda na to, że Jopek woli trzymać się z dala od światła reflektorów.