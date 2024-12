Sebastian Karpiel-Bułecka od wielu lat jest liderem zespołu Zakopower. Co więcej, artysta jest także w szczęśliwym małżeństwie z prezenterką telewizyjną Pauliną Krupińską. Para doczekała się dwójki dzieci: córki Antoniny i syna Jędrzeja. Zakochani od czasu do czasu pokazują swoją codzienność w mediach społecznościowych. Wydawać by się mogło, że żadna informacja na temat Sebastiana Karpiela-Bułecki nie mogłaby zaskoczyć. Nic bardziej mylnego. Niedawno wyszło na jaw, że muzyk ma zupełnie inne imię.

Sebastian Karpiel-Bułecka w rzeczywistości nazywa się inaczej. Oto jego prawdziwe imię

Sebastian Karpiel-Bułecka niedawno wyznał, że nie posługuje się swoim pierwszym imieniem. Mało kto wie, że artysta od wielu lat używa swojego drugiego imienia. Prawda wyszła na jaw podczas wywiadu z "Vivą!". Lider zespołu Zakopower to tak naprawdę Łukasz. "Nikt się nigdy do mnie tak nie zwracał. Zawsze mówili do mnie Sebastian i tak już zostało. Łukasz kompletnie do mnie nie pasuje" - stwierdził muzyk w rozmowie. Dodał, że ma w planach zmienić imię w dokumentach. Musi jednak przygotować się na dłuższy proces - formalności urzędowe trochę trwają.

Sebastian Karpiel-Bułecka nie miał łatwego dzieciństwa. Otworzył się na temat trudnych doświadczeń

Sebastian Karpiel-Bułecka rzadko kiedy zdradza szczegóły na temat prywatnego życia. Ostatnio jednak opowiedział nieco więcej na temat dzieciństwa. Okazało się, że muzyk dorastał bez ojca, który przed laty zostawił jego i mamę. Artysta nie lubił jednak o tym mówić. Gdy był dzieckiem, wymyślał różne kłamstwa, które miały ukryć trudną sytuację. "W podstawówce opowiadałem różne historie o tym, jaki mój ojciec jest wspaniały. Kłamałem, że wyjechał. Tak naprawdę był cały czas na miejscu, w Zakopanem. Marzyłem o rodzinie, więc ją sobie wymyślałem" - wyznał w "Twoim Stylu". Obecnie wokalista nie musi martwić się o to, że w jego rodzinie czegoś zabraknie. "Dziś już nie muszę wymyślać sobie rodziny, bo mam dokładnie taką, jaką sobie w dzieciństwie wymyśliłem" - podsumował.