Amerykańscy filmowcy pieją z zachwytu nad Igą Lis. W tle Taco Hemingway

Iga Lis jest córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Lisówna nie poszła jedna śladami rodziców i nie zajęła się dziennikarstwem. Ukończyła studia na prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science (studiowała tam stosunki międzynarodowe), ale później na poważnie zajęła się karierą filmową. Wygląda na to, że rozwija się jako reżyserka i scenarzystka, a jej talent dostrzegli amerykańscy filmowcy.

Iga Lis wyróżniona. Chodzi o teledysk Taco Hemingwaya

Iga Lis i Taco Hemingway są już ze sobą od kilku lat. Para nie afiszuje się ze swoim związkiem - nie chodzą razem na ścianki, nie udzielają wywiadów. Zdarza im się jednak od czasu do czasu opublikować w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Okazuje się, że łączą ich nie tylko uczucia, ale też wspólne projekty. Jakiś czas temu Iga Lis napisała scenariusz, a później wyreżyserowała teledysk do piosenki ukochanego - "Gelato". To również ona maczała palce przy tworzeniu spotu muzyka "Snuj się".

Okazuje się, że pierwszy z wymienionych klipów zyskał aprobatę amerykańskich filmowców, którzy wspierają twórców z całego świata. Chodzi o organizację NewFilmmakers Los Angeles, która zamieściła teledysk do utworu "Gelato" w line-upie ich festiwalu. O sukcesie młodej twórczyni możemy przeczytać na instagramowym profilu wspomnianej organizacji.

Hołd dla niepowtarzalnego polskiego folkloru nadmorskiego, nostalgii z początku XXI wieku i naszych romantycznych wspomnień z dzieciństwa

- opisano teledysk.

Iga Lis ma na koncie więcej sukcesów

Na tym nie koniec. Organizacja NewFilmmakers Los Angeles rozpisywała się także o sukcesach Igi Lis. "Iga skierowała swoje inicjatywy społeczne na pracę filmową. Napisała i wyreżyserowała filmy krótkometrażowe o tematyce ekologicznej dla Google i Greenpeace. Współzałożycielka Olsnienie.eu i Przebudzenie, projektów mających na celu zwiększenie frekwencji wyborczej wśród polskiej młodzieży" - czytamy. Wspomniano także o innych produkcjach stworzonych przez córkę Kingi Rusin. "Jej projekty obejmują zarówno eksperymentalne filmy krótkometrażowe i teledyski, jak i filmy dokumentalne i kreatywne filmy krótkometrażowe. Wiek i etapy ludzkiego życia to pojęcia leżące u podstaw jej twórczości, co znalazło odzwierciedlenie w jej filmie krótkometrażowym 'In My Day' (2024) i pełnometrażowym filmie dokumentalnym 'Baltic' (planowana premiera 2025)" - wyliczano.