Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku poinformował, że zmaga się z bardzo rzadkim nowotworem. Od tamtej pory regularnie dzieli się z internautami tym, jakie kroki zamierza podjąć, aby wkrótce wrócić do zdrowia. Kucharz właśnie dotarł do Izraela, gdzie już niedługo przejdzie niezbędną operację. Przy okazji pokazał, w jakich warunkach będzie przechodził leczenie. Gdy to zobaczył, osłupiał.

Tomasz Jakubiak pokazał, jak wygląda jego leczenie w Izraelu. "Kosmos totalny"

Tomasz Jakubiak właśnie rozpoczął leczenie w izraelskim szpitalu, gdzie już za chwilę przejdzie operację, o czym informował wcześniej. - Mam nadzieję, że w środę (4 grudnia - przyp. red), wyląduję na stole i zaczniemy zabawę na ostro i będziemy wykopywać dziada ze mnie - wyznał tuż przed wylotem do Tel Awiwu. Po dotarciu na miejsce juror programu "MasterChef" podzielił się z fanami nagraniem, na którym pokazał, jakie warunki panują w klinice. Nie ukrywa zszokowania tym, co tam zastał. - Po całym dniu spędzonym w izraelskim szpitalu stwierdzam, że przeniosłem się zupełnie w jakiś kosmos totalny. Tutaj opieka wygląda stanowczo inaczej - przyznał. Następnie zdradził, że ma stały kontakt z najbliższymi. Dzieli ich zaledwie kilka pięter. - Ja mam swój pokoik, w którym jestem leczony. Moja rodzina mieszka dwa piętra wyżej w hotelu, więc na noc mogę spokojnie do nich chodzić. W ciągu dnia też ze mną przebywają całkiem sporo czasu. Wszystko jest fajnie poukładane. Przeszedłem już dzisiaj pierwsze badania, czekam na kolejne, plus na wyniki, no i zobaczymy, co będzie się działo - podsumował swój dotychczasowy pobyt w Izraelu.

Kolacja charytatywna przyniosła ogromną sumę. Tomasz Jakubiak nie krył wzruszenia

Przypomnijmy, że 1 grudnia, w niedzielę, w restauracji na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk odbyła się kolacja na rzecz Tomasza Jakubiaka. Podczas wydarzenia zebrano zawrotną sumę, która zostanie przekazana na dalsze kroki leczenia znanego kucharza. Finalnie, organizatorzy zebrali niemal 200 tys. zł. Jakubiak nie krył wzruszenia gestem ze strony znajomych z branży i wszystkich wspierających. - Tak tylko na szybko wam nagrywam, że jestem, że żyję, że wciąż żyję emocjami z kolacji i wciąż jestem wdzięczny dozgonnie wszystkim, którzy w niej brali udział, za to jaką mi dali energię - wyznał.