Rubikowie przeholowali z ceną warszawskiej willi? Podjęli radykalny krok

Agata i Piotr Rubikowie latem ubiegłego roku wyprowadzili się do Miami, rozpoczynając całkiem nowy etap życia. Zostawili za sobą życie w Warszawie, i mimo że muzyk od czasu do czasu przylatuje do Polski na koncerty, małżeństwo postanowiło całkowicie odciąć się od dawnego życia. Niedługo po wyprowadzce za ocean influencerka wyznała w mediach społecznościowych, że wraz z mężem chcą sprzedać dom. "Drogo" - dodała.

Agata i Piotr Rubikowie obniżyli cenę domu. I tak może przerażać

Jak informuje "Fakt", początkowa cena domu Rubików wynosiła... 10 mln 40 tys. zł. Po kilku miesiącach jednak para zdecydowała się ją obniżyć i dziś nieruchomość wystawiona jest przez pośrednika za 8,7 mln zł. Sprzedażą zajmuje się biuro specjalizujące się w sprzedaży luksusowych apartamentów i willi. Wyposażenie byłego lokum Rubików także nie należy do skromnych. Potencjalni nowi właściciele będą mogli liczyć na wiele wygód. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć wnętrza.

Agata i Piotr Rubik próbują sprzedać warszawską willę. Wnętrza jak z katalogu

W biurze nieruchomości można obejrzeć dom w całej okazałości, choćby na zdjęciach. Widać, że nieruchomość została przygotowana w najdrobniejszych szczegółach pod sprzedaż, a wszystko aż lśni. Ekskluzywny dom znajduje się na zamkniętym osiedlu w Warszawie. "Funkcjonalny rozkład pomieszczeń, przepiękny ogród, basen. Do tego bezpieczeństwo, jakie daje strzeżone osiedle, ale też duża prywatność to niewątpliwie atuty, które zwrócą uwagę przyszłych właścicieli" - czytamy w ogłoszeniu na Instagramie. Willa ma 372 m kw., a stoi na działce o powierzchni ponad 1600 m kw. W środku znajduje się nowoczesna czarno-biała kuchnia z wyspą i licznymi szafkami do przechowywania. Na parterze jest też ogromny salon i gabinet. Sypialnie znajdują się na piętrze - łącznie aż cztery pokoje i trzy łazienki. Tzw. główna sypialnia ma osobną garderobę i balkon. Jest także taras i siłownia na przeszklonym poddaszu, przez które wpada mnóstwo światła. Biuro nieruchomości jako atut podaje także zalesioną działkę, podgrzewany basen i "bezkompromisową jakość wykończenia". Myślicie, że tym razem znajdzie się szczęśliwiec?