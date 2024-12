Tak mieszka Marcin Prokop. Te ściany na długo zostaną w waszej pamięci

Marcin Prokop mieszka wraz z żoną i córką na warszawskiej Pradze. - Całe moje życie koncentruje się wokół jednej ulicy, czyli Szaserów. Tam chodziłem do przedszkola i do szkoły podstawowej. Tam nadal mieszkają moi rodzice, a ja mieszkam kawałek dalej, ale też blisko tej ulicy - mówił w jednym z wywiadów. Dom prezentera sprawia wrażenie naprawdę przytulnego. Dziennikarz czasami wrzuca na swoim profil zdjęcia z jego wnętrza. Każde pomieszczenie wydaje się mieć swój własny styl. Spójrzcie sami.

Marcin Prokop nie boi się odważnych kolorów. Zobaczcie na te ściany

Najwięcej uwagi z pewnością przyciągają wnętrza salonu i kuchni. Prezenter zdecydował się w nich na dosyć nietypowe rozwiązania. Ściany pokrył kolorowymi kwiatami i liśćmi. Z pewnością taki zabieg robi na gościach niemałe wrażenie. Intensywne kolory bez wątpienia odciągają uwagę od tego, co dzieje się w pozostałych kątach. A dzieje się naprawdę sporo! W salonie możemy zobaczyć ogromną biblioteczkę, która zajmuje całą ścianę. Ciekawość wzbudzają też obrazy, które... nie zawsze wiszą na swoich miejscach. Nie wszędzie jednak jest tak ekstrawagancko. Sypialnia prezentera to istna oaza spokoju, w której królują beż, ciemne drewno i biel. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Własna siłownia i minimalistyczny gabinet. W domu Marcina Prokopa jest wszystko!

Dziennikarz chętnie dzieli się relacjami ze swoich treningów. Dzięki temu obserwatorzy doskonale znają siłownię Prokopa, która jest zupełnie oddzielnym pomieszczeniem. Jest tu bieżnia, są materace, maty, piłki do ćwiczeń i ławeczki. Nie brakuje nawet motywacyjnego plakatu. Czyżby prezenter chciał kiedyś zrobić taką formę? Prokop ma także swój własny gabinet, który w przeciwieństwie do większości pomieszczeń wydaje się dosyć minimalistyczny. Są w nim najpotrzebniejsze elementy - biurko, fotel, kanapa i kilka drobnych dodatków. Nie znajdziecie w nim jednak niczego, co by mogło niepotrzebnie rozpraszać uwagę podczas pracy. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również pokój do... gier, w którym nie tylko znajduje się telewizor i konsola, ale także pianino i kilka innych instrumentów muzycznych. Co myślicie? Moglibyście mieszkać w takim domu?