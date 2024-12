Aleksandra Popławska jest żoną znanego aktora. Wzięli ślub po 20 latach

Aleksandra Popławska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Widzowie doceniają ją za rolę w serialu "Wataha", gdzie wcieliła się w rolę Igi Dobosz, prokurator prowadzącej śledztwo w sprawie zamachu. Ostatnio aktorka zagrała w serialu "Szadź" u boku Macieja Stuhra i Bartosza Gelnera. Nie wszyscy wiedzą, że Popławska związana jest z popularnym aktorem, Markiem Kalitą. W najnowszym wywiadzie aktorka otworzyła się na temat tego związku.

REKLAMA

Zobacz wideo El Dursi o rzekomej zdradzie partnera. "To było krzywdzące dla nas"

Aleksandra Popławska po 20 latach sformalizowała związek z Markiem Kalitą

Aleksandra Popławka należy do grona osób, które nie dzielą się swoją prywatnością w mediach. Aktorka w wywiadach nie porusza tematów dotyczących swojego związku, czy rodziny i wiedzie życie z dala od blasku fleszy. Jej wspólne fotografie z mężem na ściankach to także rzadkość. Aleksandra Popławska jest za to aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje treści, ale starannie selekcjonuje to, czym dzieli się ze światem. W rozmowie z portalem cozatydzien.pl wyjawiła, dlaczego unika mediów. - Ja i moi bliscy nie lubimy skupiać uwagi na życiu prywatnym. Pasjonuje nas sztuka, kultura, rozwój osobisty, mamy wspólne pasje i tym się dzielimy - wyznała.

Wolę dzielić się w mediach społecznościowych tym, co mnie interesuje, dlatego je prowadzę

- mówiła Popławska. - Czerpię z nich też wiedzę, wymieniam się poglądami, nowinkami ze świata, wspieram różne akcje społeczne - dodała w rozmowie. Aktorka w wywiadzie wspomniała także o trudnym okresie, kiedy nie otrzymywała propozycji zawodowych i była bezrobotna. Podkreśliła, że najtrudniejsze było dla niej poczucie zależności.

Właśnie w tym okresie mogła liczyć na wsparcie partnera, Marka Kality. Co ciekawe, para dopiero niedawno zdecydowała się na ślub i po 20 latach wspólnego życia sformalizowała związek. - Straciłam etat w teatrze i nie miałam wówczas żadnych propozycji serialowych i filmowych. Gdybym nie mogła liczyć na swojego partnera, teraz męża, to nie wiem, jakbym sobie poradziła. Ta sytuacja sprawiła, że kiedy zaczęłam mieć pracę, to stałam się pracoholiczką. Poświęciłam się jej w pełni, jednak musiałam w końcu powiedzieć 'stop', bo zdrowy balans jest najważniejszy - wyznała Popławska w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.

ZOBACZ TEŻ: Tomasz Karolak na okładce "Vivy!" z 17-letnią córką. Lena coraz bardziej przypomina mamę

Córka Aleksandry Popławskiej uczyła się w domu. Tak dziś wygląda 19-letnia Antonina

Aleksandra Popławska i Marek Kalita mają 19-letnią córkę Antoninę. Nastolatka po swoich rodzicach odziedziczyła talent aktorski. Ma już za sobą debiut teatralny. Antonina wystąpiła w spektaklu Grzegorza Jarzyny "Uroczystość". Na tym nie koniec, bo swoich sił próbowała także w telewizji. Zagrała epizodyczne role m.in. w serialu "Na dobre i na złe". Aleksandra Popławska jest zwolenniczką edukacji domowej i jej córka uczyła się właśnie w domu. "Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy edukacja domowa to fajna rzecz podaję plusy: brak zrywania się o świcie. Brak stania w korkach. Brak miliona kartkówek, klasówek, testów, jeden egzamin. Brak oceniania ucznia przez pryzmat lubię/ nie lubię nauczyciela. Brak stresu długotrwałego. Więcej czasu dla siebie i na rozwijanie swoich zainteresowań, na imprezy, spotkania, wyjazdy" - napisała aktorka w jednym z obszernych postów opublikowanych w sieci. Jak dziś wygląda córka pary? Więcej zobaczysz tutaj: Aleksandra Popławska i Marek Kalita mają 19-letnią córkę. Ale wyrosła! Odziedziczyła oryginalną urodę