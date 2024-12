Spore grono polskich celebrytów dotarło na polską premierę filmu "Here. Poza czasem" z Tomem Hanksem w roli głównej, która odbyła się we wtorek 3 grudnia. Aktorzy i dziennikarze pozowali fotoreporterom na ściance i czerwonym dywanie. Wśród nich znaleźli się m.in. Marzena Rogalska, Katarzyna Pakosińska, Jacek Rozenek, Krzysztof Skórzyński i Paulina Gałązka. Większość tego dnia postawiła na casualowe stylizacje.

Gwiazdy na premierze "Here. Poza czasem". Stylizacje luźne jak nigdy

Na ściance pozowała m.in. Katarzyna Pakosińska. Wybrała tzw. total look, gdyż jej cała stylizacja opierała się na podobnym tonacjach. Postawiła na modny burgundowy kolor i postanowiła połączyć luz z elegancją. Założyła luźniejszy sweter z golfem i nieco jaśniejszą satynową spódnicę. Do tego kozaki w tym samym kolorze. Sukni na czerwony dywan próżno też było szukać u Marzeny Rogalskiej, która tego dnia wskoczyła w dżinsy z szeroką nogawką i wzorzystą koszulową bluzkę. W takim luźnym zestawieniu wyglądała korzystnie i młodzieńczo. Na dżins zdecydowała się także Marta Dąbrowska. Do tego samego kroju spodni co Rogalska dobrała natomiast czarną skórzaną kurtkę. Spodnie wybrała także Paulina Holtz, która jednak zdecydowała się na większą klasykę, zestawiając czarne materiałowe spodnie z koszulą w kratę. Trzeba przyznać, że tym razem gwiazdy postanowiły nie spędzać długich godzin ze stylistami i wybrały niezobowiązujące stroje.

Jacek Rozenek pojawił się z ukochaną. Gałązka zaskoczyła elegancją

Wśród gości wypatrzeliśmy także Jacka Rozenka. Choć na ściance pozował sam, nie dało się ukryć, że na premierę przyszedł ze swoją partnerką. Para postawiła na dość elegancki look. Podobnie jak aktorka Paulina Gałązka, która jako jedyna założyła garnitur składający się z granatowej kamizelki i spodni w tym samym kolorze. Jednak zamiast odsłoniętych ramion zdecydowała się na klasyczną białą bluzkę z długimi rękawami. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć wszystkie stylizacje.