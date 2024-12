Żona Daniela Martyniuka ogłasza ciążę! Ależ słowa o teściowej

Ostatnio w mediach znowu głośno jest o rodzinie Martyniuków. Wszystko za sprawą niepokornego Daniela Martyniuka, który znowu "odpalił się" w mediach społecznościowych. W jednej z ostatnich relacji na zaczął publicznie obrażać swojego ojca. Syn gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka nie gryzł się w język, a całą wypowiedź zakończył pokazaniem swojemu tacie środkowego palca. - Cześć, kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich koleżków, wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty, a o synu zapominasz. Pozdrawiam cię! Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F**k you!" - wypalił. Na zachowanie młodego Martyniuka momentalnie zareagowała jego mama, Danuta. Nie tylko powiedziała, że jej syn "to narkoman i ćpun", ale podkreśliła, że odcina go od rodzinnej fortuny i nie zamierza utrzymywać z nim kontaktu, zanim nie uda się na odwyk. Tym razem głos w całej sprawie zabrała żona Daniela Martyniuka, Faustyna. W tej mało sprzyjającej atmosferze ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Żona Daniela Martyniuka jest w ciąży! Faustyna atakuję Danutę Martyniuk

Przedświąteczna awantura w rodzinie Martyniuków trwa w najlepsze, a fani gwiazdora disco polo ze zdziwieniem obserwują publiczne pranie brudów przez jego syna. Po stanowczej reakcji Danuty Martyniuk tym razem głos zabrała żona Daniela, Faustyna. W rozmowie z Pudelkiem ogłosiła radosne nowiny. Jak się okazuje, Faustyna spodziewa się dziecka. Uderzyła także w mamę Daniela Martyniuka.

U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak

- przekazała żona Martyniuka. - Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas, bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Faustyna o Danucie Martyniuk. "Nie chcę mieć z tą kobietą nic wspólnego"

Według ukochanej Daniela Martyniuk,a Danuta Martyniuk z premedytacją podsyca hejt. Faustyna podkreśla, że według niej to celowe działanie z pełną świadomością ewentualnych szkód. Żona młodego Martyniuka ma także radę dla swojej teściowej. - Nie chcę mieć z tą kobietą nic wspólnego. Dbam o siebie i maleństwo, a ona niech trzyma się od nas z daleka - podkreśliła Faustyna w rozmowie z Pudelkiem.

