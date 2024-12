Kim jest Marta Nawrocka? Ma związek z rządem i pełni bardzo poważną funkcję

Karol Nawrocki z dnia na dzień stał się jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci w polskiej polityce. Prawo i Sprawiedliwość wybrało prezesa IPN na swojego kandydata na prezydenta w zbliżających się wyborach w 2025 roku. Kim jest jego żona, Marta Nawrocka, z którą wychowuje trójkę dzieci?

Kim jest Marta Nawrocka? Jest mamą trójki dzieci

Karol Nawrocki musi się liczyć z tym, że wielu zainteresuje się nie tylko jego życiorysem zawodowym, ale i kwestią prywaty. Prezes IPN od wielu lat jest mężem Marty Nawrockiej, która do teraz nie zabrała głosu ws. kandydatury ukochanego. Pojawiła się jednak na scenie, gdy dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość poprze Nawrockiego w nadchodzących wyborach. Co jednak o niej wiemy? Niewiele, bo sama nie ujawnia informacji za swój temat. Para młodo zdecydowała się na zawarcie związku małżeńskiego - są razem od lat.

Wiadomo, że Nawrocka ma 38 lat i ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji. Jak donosił "Super Express" , kobieta od dawna pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Kandydatka na pierwszą damę specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Wcześniej żona prezesa IPN pracowała w Służbie Celnej. Jeśli chodzi o zainteresowania, uwielbia taniec klasyczny. W przeszłości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku im. Janiny Jarzynówny-Sobczak.

Dzieci Karola i Marty Nawrockiej. Doczekali się dwójki, wychowują trójkę

Małżonkowie wychowują trójkę dzieci - Daniela, Antoniego i Katarzynę. Wielu zainteresowało się najstarszym z dzieci - 21-latek pojawił się przy okazji konwencji, na której ogłoszono, że to Nawrockiego poprze w nadchodzących wyborach PiS. Jak wyjawił szef IPN, nie jest biologicznym ojcem Daniela. -Jestem ojcem wspaniałego syna Daniela, który ma 21 lat. (...) Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem - opowiadał Nawrocki podczas spotkania z wyborcami w Bielsko-Białej. Daniel na co dzień jest dziennikarzem. W zeszłym roku 21-latek startował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, ale nie udało mu się uzyskać mandatu radnego Gdańska.