U Lewandowskich już święta. Tak wygląda choinka milionerów. Na bogato?

Nie da się ukryć, że początek grudnia wyzwolił w wielu gwiazdach świąteczny nastrój. Dla niektórych już końcówka listopada wyznacza start puszczania świątecznych piosenek. Niewątpliwie magiczny okres zawitał do domów wielu gwiazd. Celebryci zaczęli chwalić się wyjątkowym wystrojem swoich mieszkań. Teraz dołączyli do nich Anna i Robert Lewandowscy. Rodzina bez dwóch zdań poczuła atmosferę nadchodzącego Bożego Narodzenia. Tylko spójrzcie na te ozdoby!

Rodzina Lewandowskich nie mogła wytrzymać. Przyszedł czas na świąteczny klimat

Anna i Robert Lewandowscy postanowili zrobić wszystko, aby święta Bożego Narodzenia zawitały już do ich domu. Wszystko wskazuje na to, że trenerka fitness i piłkarz nie mogli się powstrzymać przed ubraniem choinki. Lewa opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które przedstawiało jej rodzinę ozdabiającą drzewko. Wyglądało na to, że Robert Lewandowski wraz z córkami bawił się doskonale. Ozdoby na choince Lewandowskich w tym roku są kolory czerwonego, złotego i srebrnego. Szczególnie ważnym elementem są ogromne kokardy na drzewku. Oprócz nich pojawiły się też ozdoby w kształcie kwiatów. Nie można zapomnieć o bombkach w różnych rozmiarach. Jak wam się podoba?

Nie tylko rodzina Lewandowskich poczuła święta wyjątkowo wcześnie. Joanna Przetakiewicz nie mogła się już powstrzymać

Joanna Przetakiewicz również świątecznymi dekoracjami podzieliła się na InstaStories. Celebrytka zaczęła przystrajać dom już w listopadzie. Na nagraniu, które udostępniła, widać ogromną, sięgającą sufitu choinkę, udekorowaną czerwonymi bombkami. - Nie mogłam wytrzymać. Jest niespodzianka, jest choinka już - przekazała fanom na nagraniu. Joanna Przetakiewicz zaprosiła fanów również do kuchni. Tam fani mogli zobaczyć czerwone balony. Wytłumaczyła, jaki jest ich cel. - Są tutaj takie balony, które udają bombki. Tym razem jest na czerwono i mamy święta - wyjaśniła Przetakiewicz w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje siostry Godlewskie?