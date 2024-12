Antoni Królikowski ponownie tłumaczy się z alimentów. Padły kwoty

Antoni Królikowski zdobył się na zaskakujący ruch. Aktor, który jest ojcem dwójki dzieci (Vincenta z Joanną Opozdą i córki Jadwigi z partnerką Izabelą, z którą związał się, gdy Opozda oczekiwała narodzin ich syna) 01 grudnia wziął udział w proteście pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Manifestacja miała na celu obronę praw rodziców, a także wolności rodzin i dzieci. Zebrani na Placu Zamkowym w Warszawie wyrazili sprzeciw przeciwko wprowadzeniu od nowego roku szkolnego przedmiotu edukacja zdrowotna. W tłumie nie zabrakło polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Obecny był także Karol Nawrocki, który zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim w zbliżających się wyborach prezydenckich. Królikowski na manifestacji nie był sam. Towarzyszyła mu ukochana Izabela, a także kilkumiesięczna córka. Jego udział w proteście zaskoczył nie tylko fanów, ale i znajomych z branży. "Aha..." - napisała krótko w sekcji komentarzy Maja Hirsch. Królikowski przez jednego z internautów został wywołany do odpowiedzi. Zdecydował się wytłumaczyć.

Antoni Królikowski zapytany o kwestię alimentów. Podał konkretne kwoty

Antoni Królikowski po głośnym rozstaniu z Joanną Opozdą ułożył sobie życie u boku partnerki Izabeli, z którą wychowuje córkę. Nie ma jeszcze rozwodu z Opozdą. Była ukochana Królikowskiego jakiś czas temu ujawniła obserwatorom na Instagramie, jak wygląda kwestia płacenia alimentów na syna przez znanego aktora. Jest zdania, że ojciec Vincenta wraz ze swoją nową partnerką znaleźli sposób, żeby okradać chłopca. Joanna podkreśliła, że długami alimentacyjnymi zajmuje się komornik, a ona sama ma mieć wgląd w zawierane przez niego umowy. Królikowski miał jednak znaleźć rozwiązanie na to, żeby jego zarobki nie wpływały na jego konto, a jego partnerki Izabeli. O tę kwestię postanowił dopytać jeden z obserwatorów Królikowskiego. "Alimenty zapłacone czy jak zwykle?" - można przeczytać w komentarzach. Tym razem aktor zdecydował się odpowiedzieć. Podał również konkretne kwoty.

Płacę alimenty na bieżąco, od czerwca 2022 roku zapłaciłem łącznie ok 290 tys. zł

- wyjaśnił Królikowski. "W pewnym okresie nie płaciłem pełnej kwoty, bo nie miałem pracy, a więc i pieniędzy, jednak w lutym tego roku spłaciłem cały dług i od tamtej pory płacę na bieżąco" - dodał.

Antoni Królikowski oskarżony o niepłacenie alimentów. Usłyszał wyrok

Nie zanosi się na to, by Antoni Królikowski i Joanna Opozda doszli do porozumienia w kwestii alimentów. Kilka dni temu "Fakt" informował, że aktor został uznany za winnego, a jego czyn zakwalifikowano jako występek. Został ukarany grzywną w wysokości 4500 złotych. Musiał też pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest jednak prawomocny. Prawnik aktora, Paweł Mamczarek, ujawnił, że poczyniono kroki, które mają na celu ponowne rozpatrzenie sprawy. "Był to wyrok nakazowy, wydawany na posiedzeniu bez udziału stron. My złożyliśmy od tego wyroku sprzeciw, więc sprawa będzie teraz podlegała rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Tak naprawdę to postępowanie sądowe dopiero ruszy, bo wyrok nakazowy został wydany na podstawie akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego" - mówił mecenas w rozmowie z portalem Pudelek.