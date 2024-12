Wiele firm przygotowuje dla pracowników prezenty z okazji nadchodzących świąt. Do tego grona zaliczają się popularne dyskonty, w tym Biedronka. Czym w tym roku zaskoczyli? Członkowie załogi zrobili publicznie tzw. unboxing (forma reklamy, która polega na rozpakowywaniu nowego produktu przed kamerą). Już wiadomo, co znalazło się w środku.

Pracownik Biedronki pokazał, co dostał na święta

W tym roku firma przygotowała ponad 165 tys. paczek, na które składają się te przeznaczone te dla pracowników oraz dla ich dzieci. W jednakowych zestawach dla personelu znalazły się akcesoria kuchenne, a także bon na kilkaset złotych. Jeden z zatrudnionych w sieci sklepów zaprezentował, co otrzymał. Film opublikował na swoim kanale na TikToku, gdzie funkcjonuje jako "lysolek001". Jako pierwszy wyjął bambusowy stojak na przyprawy, które również zostały dołączone. Wśród 12 opakowań znalazły się przyprawy do: piernika, ciasteczek korzennych, barszczu, ryb, bigosu, rosołu oraz do pieczeni. Oprócz nich dołączono goździki, dwa opakowania cynamonu, imbir oraz czosnek staropolski. Poza tym zestawem mężczyzna zaprezentował dość sporych rozmiarów pudełko, w którym zapakowano kilka rodzajów cukierków. - Na końcu, gwóźdź wieczoru. Patelnie - zachwycał się mężczyzna. - Trzy sztuki. Patelni nigdy za mało i zawsze się przydadzą w każdym domu - kontynuował. Pracownicy mogą także liczyć na prezent finansowy. Otrzymali 600 zł zasilenia do wykorzystania na zakupy w ich sklepach.

Biedronka przygotowała także paczki dla dzieci pracowników

Za to inna osoba zatrudniona w Biedronce pokazała oprócz paczki dla dorosłych także to, co dostały jej dzieci. Firma podzieliła prezenty według kategorii wiekowych. Dla syna użytkowniczki znanej na TikToku jako "niebanalnamatka", który znalazł się w przedziale 11-18 lat, przekazano statyw do telefonu, kabel do telefonu z różnymi wejściami, słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny znanej marki, układankę logistyczną oraz grę. Za to dla chłopców urodzonych między 2018 a 2021 rokiem przekazano maskotkę, kolorowankę w rolce, gry oraz plakaty edukacyjne. A wy coś dostaliście od pracodawcy? Dajcie znać w naszej sondzie!