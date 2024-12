Ewa Lubert: Miałam mięśniaka 11 cm! Lekarze ją odsyłali

Ewa Lubert znana jako FitMama opublikowała na Instagramie kilka zdjęć ze szpitala. Choć tego typu posty związane z problemami ze zdrowiem są u niej rzadkością, podzieliła się swoją wstrząsającą historią. "Dziewczyny, ten post ma być dla was przestrogą i motywacją do tego, aby badać się każdego roku, również USG ginekologicznym transwaginalnym" - zaczęła. Okazuje się, że influencerka zmagała się z nowotworem.

Ewa Lubert podzieliła się smutnym wyznaniem. Miała nowotwór

Jakiś czas temu u Lubert podczas badania wykryto guz. Influencerka do tej pory milczała, jednak chciała ostrzec swoje obserwatorki, by nie zwlekały z działaniem, jak w jej przypadku. Nie miała szczęścia do lekarzy. "Miałam mięśniaka 11 cm! Dlaczego tak dużego? Kiedy się o nim dowiedziałam, był mały, ale wielu lekarzy (niestety trafiłam na złych) mówiło, aby go tylko obserwować. Kiedy zwiększył się do sześć centymetrów, okazało się, że jest w fatalnym miejscu i połączony z wieloma innymi narządami, co w przypadku operacji groziło usunięciem innych narządów" - napisała na Instagramie. W końcu trafiła jednak na odpowiedniego lekarza i otrzymała pomoc. Jest po operacji.

Odbijałam się od lekarza do lekarza. 95 proc. chciało usuwać mi macicę

- przekazała. "Kiedy osiągnął już takie rozmiary, że przeszkadzał mi w funkcjonowaniu, trafiłam w końcu na fenomenalnego profesora" - dodała. Obecnie influencerka jest już w domu i doszła do siebie po operacji. Zaznaczyła, że na co dzień niechętnie dzieli się prywatnymi sprawami, lecz tym razem chciała zmotywować inne kobiety do badań, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. "Pamiętajcie też dziewczyny, że jak mięśniak szybko roście, to jest zagrożenie, że zmieni się w mięsaka (...) A czekanie na wynik histopatologiczny to najgorszy czas" - ostrzegła.

Ewa Lubert - kim jest?

Ewa Lubert zasłynęła w polskim show-biznesie lata temu, kiedy pracowała jako modelka, głównie strojów kąpielowych i bielizny. Nie ukrywała także zamiłowania do medycyny estetycznej. Jest też dobrze znaną w sieci influencerką prowadzącą profil na Instagramie o nazwie FitMama. W 2012 roku wyszła za mąż za Tomasza Luberta, założyciela zespołu Virgin.