Antek Królikowski pojawił się na proteście obok polityków z PiS-u. "Aha"

Antek Królikowski zaskoczył. Na Instagramie pokazał nagranie z Warszawy, gdzie w niedzielę odbył się protest pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Manifestacja miała na celu obronę praw rodziców, a także wolności rodzin i dzieci. Zebrani na Placu Zamkowym wyrazili swój sprzeciw przeciwko wprowadzeniu od nowego roku szkolnego przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna. Oprócz aktora w tłumie nie zabrakło polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także w tłumie pojawił się Karol Nawrocki, który startuje w wyborach prezydenckich.

Antek Królikowski obok polityków z Prawa i Sprawiedliwości

Aktor opublikował na Instagramie nagranie, na którym tłum śpiewał pieśń patriotyczną. "'Rota' na Placu Zamkowym w trakcie protestu w obronie naszych dzieci przeciwko szkodliwym pomysłom w systemie edukacji. #rota #protest #polska" - napisał przy okazji. Z innych relacji dowiadujemy się, że towarzyszyła mu ukochana Izabela, a także kilkumiesięczna córka Jadzia. Zachowanie aktora mocno zaskoczyło jego obserwatorów. "Oj Antek, Antek pikujesz dół strasznie" - napisała jedna z użytkowniczek aplikacji. Swoje zaskoczenie wyraziła także Maja Hirsch. "Aha..." - skwitowała aktorka. Znalazła się jednak spora grupa osób, która pochwala postawę aktora. Pogratulowali mu odwagi, że potrafi być poza "grupą wpływów", a także niektórzy przekazali, że go za to szanują. A wy? W której grupie jesteście? Dajcie znać w naszej sondzie.

Antoni Królikowski niedawno usłyszał wyrok. Prawnik skomentował sprawę

Niedawno "Fakt" przekazał, że Królikowski został uznany za winnego, a jego czyn zakwalifikowany jako występek. Aktor został ukarany grzywną w łącznej wysokości 4500 złotych. Musiał też pokryć koszty sądowe. W rozmowie z portalem Pudelek prawnik celebryty, Paweł Mamczarek, stwierdził, że poczyniono już pierwsze kroki, które mają na celu ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyrok nie jest prawomocny. "Był to wyrok nakazowy, wydawany na posiedzeniu bez udziału stron. My złożyliśmy od tego wyroku sprzeciw, więc sprawa będzie teraz podlegała rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Tak naprawdę to postępowanie sądowe dopiero ruszy, bo wyrok nakazowy został wydany na podstawie akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego" - mówił mecenas. Co będzie dalej? Szczegóły na temat sprawy znajdziecie TUTAJ.