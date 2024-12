Karol Wiśniewski, znany jako Friz, dorobił się fortuny zamieszczając filmiki w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu na kanale influencera pojawił się nowy program, "Challenger". Występujący goście mają za zadanie wykonywanie różnego rodzaju wyzwań. Ostatnio jednak celebryta postanowił pójść o krok dalej. Uczestnicy musieli zanurzyć się w basenie wypełnionym lodem i zimną wodą. Nietrudno się domyślić, że wygrywała osoba, która wytrzymała najdłużej. Jeden z zawodników skończył wyzwanie w stanie krytycznym. Niezbędna była interwencja odpowiednich służb.

REKLAMA

Zobacz wideo Hania z Genzie o problemach egzystencjalnych. "To jest nieludzkie"

Program Friza mógł skończyć się bardzo źle. Korwin Piotrowska była oburzona

W programie Friza "Challenger" wygraną jest 250 tysięcy złotych. Zawodnicy w szóstym odcinku postanowili dać z siebie wszystko w nietypowej rozgrywce. Większość osób nie była w stanie wytrzymać zbyt długo. Po godzinie Wiśniewski nie czuł już nóg. W najgorszym stanie był jednak Jay Dąbrowski. Mężczyzna cały czas trząsł się i nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Niezbędna była interwencja ratowników, którzy próbowali go uspokoić. Wychłodzenie organizmu było niezwykle niebezpieczne. Na ten temat głos zabrała Karolina Korwin Piotrowska. "To są podobno idole" - zaczęła. "Czy ktoś kontroluje tego typu challenge? Czy byle patologia może sobie to robić i filmować, zarabiać na tym? I czy ktoś mi wytłumaczy, czym to się różni od patologii we freak-fightach? Coś mnie ominęło?" - podkreśliła oburzona.

W programie Friza niezbędna była interwencja ratowników. Mogło skończyć się tragedią?

Nie tylko Korwin Piotrowska była przerażona programem Friza. Wierni fani influencera również nie byli zachwyceni. Tym razem byli zdania, że nawet najciekawsze zadania mają swoją granicę. "Jeden z najbardziej przerażających odcinków, jak do tej pory, bo jeżeli w grę zaczyna wchodzić walka o życie, to robi się niebezpiecznie", "Ta końcówka wyglądała, jakby Jay i Friz umierali. Naprawdę ciężko było znieść oglądanie czegoś takiego. Kurcze naprawdę powinniście się opanować, bo te challenge zaczynają się robić chore" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Karolina Korwin Piotrowska miała problemy po zwolnieniu z TVN. "Teraz mogę o tym mówić"