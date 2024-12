Markowska rozpływa się nad nowym mężem w "DDTVN". "Czuję wolność"

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński przez wiele lat tworzyli udany związek. Doczekali się syna Filipa, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Markowska nie narzekała zbyt długo na samotność. Znalazła szczęście u boku tajemniczego Tomasza. Zakochani jakiś czas temu stanęli na ślubnym kobiercu. "Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości co w piosence 'Miłość, Wiara, Nadzieja', bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość" - powiedziała Markowska dla portalu "Viva!". Teraz wokalistka wystąpiła w śniadaniówce i opowiedziała o swoim małżeństwie.

"Dzień dobry TVN". Patrycja Markowska nie kryła szczęścia. "Czuję wolność"

Patrycja Markowska wystąpiła w niedzielnym wydaniu programu "Dzień dobry TVN" i opowiedziała o nowym teledysku. Co ciekawe, wystąpił w nim mąż wokalistki. - Tomek jest w moim teledysku na drugim planie, ale nie wyobrażałam sobie tego inaczej, to było takie naturalne - opowiadała. Ewa Drzyzga wypytywała Markowską o to, co zmieniło się w jej życiu dzięki mężowi. Wokalistka wyglądała na bardzo szczęśliwą.- O rany, czuję wolność. Nie wiem w ogóle, jak to powiedzieć. To jest to, że niby jest małżeństwo, a jest wolność, ale w ogóle słuchajcie, przestałam mieć teraz ciśnienie na cokolwiek. Jestem tak szczęśliwa - powiedziała Patrycja Markowska w programie "Dzień Dobry TVN".

"Dzień dobry TVN". Patrycja Markowska wspomniała o pracy. "Mam tak rozwinięte teraz skrzydła"

W dalszej części rozmowy wokalistka wyjawiła także, jak szczęśliwe małżeństwo oddziałuje na bardzo ważną część jej życia, czyli tworzenie muzyki. - To mi dało takie poczucie, że nie muszę uciekać już w pracę. Ja mam tak rozwinięte teraz skrzydła, że to jedno ciągnie drugie. Jak jest w środku spokój, to można też tworzyć w piękny i spokojny sposób. (...) Dzięki temu napisałam najlepsze teksty. U mnie miłość jest na pierwszy miejscu, dlatego że ona jest antidotum na wszystko - powiedziała Patrycja Markowska w śniadaniówce.