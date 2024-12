Paulla przez ostatnią dekadę przeszła spektakularną przemianę. Wokalistkę niegdyś nagminnie porównywano do Edyty Górniak, zapewne ze względu na podobną barwę głosu i krótkie, czarne włosy, które były jej znakiem rozpoznawczym. Po tej Paulli nie ma już jednak śladu. W rozmowie z Plotkiem stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro przyznała, że gwiazda przeszła spektakularną przemianę.

Zobacz wideo Paulla o operacjach plastycznych. Obala mity

Stylistka ocenia metamorfozę Paulli. Wspomniała też o Mai Sablewskiej

Ekspertka w rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że w polskich show-biznesie tylko dwie metamorfozy robią na niej aż takie wrażenie. - W polskim show-biznesie prawdziwie spektakularne przemiany to rzadkość, co sprawia, że każda z nich zostaje w pamięci. Zwłaszcza, gdy przypominamy sobie, jak wyglądały gwiazdy przed transformacją. Wśród tych najbardziej zapadających w pamięć od lat królują Maja Sablewska i Paulla - obie nieustannie poszukujące swojego idealnego wizerunku - stwierdziła Ewa Rubasińska-Ianiro.

Rubasińska-Ianiro wzięła pod lupę styl Paulli: Wpisuje się w powracające trendy

W opinii stylistki problem jest jednak z autentycznością. Podkreśliła jednak, że obecne wybory modowe gwiazdy wpisują się w powracające trendy. - Obecny wizerunek piosenkarki to mieszanka elementów z wcześniejszych etapów jej kariery i powrót do początków - zarówno w stylizacjach, jak i w wyrazie twarzy, gdzie można dostrzec prawdziwą Paullę. Co więcej, jej obecne wybory wpisują się w powracające trendy z początku XXI wieku. To krok w dobrym kierunku, jednak przed nią jeszcze jeden, kluczowy moment: odkrycie, że nie musi nikogo naśladować, aby olśnić publiczność. Kiedy to się stanie, Paulla może nie tylko zaskoczyć, ale i zdefiniować na nowo swój wizerunek. Czekamy na tą odsłonę z niecierpliwością - dodała ekspertka.

Paulla nagrała świąteczną piosenkę

Paulla w grudniu zeszłego roku wydała swoją piosenkę "Magia Pięknych Świąt". - To piosenka o świątecznej nadziei. Ten utwór to antidotum na trudne czasy. Otula nas ciepłem i sprawia przyjemność. Mam nadzieję, że także poczujecie tą magię - napisała wówczas do fanów wokalistka. Tegoroczne święta będą dla artystki wyjątkowo trudne, ponieważ ostatnio zmarł jej ukochany ojciec.