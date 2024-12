Związek Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego rozbudził wiele emocji wśród internautów. Celebrytka początkowo nie chciała publicznie komentować tej relacji, ale w końcu potwierdziła ją na Instagramie. Schreiber pochwaliła się też, że na parapetówce w jej mieszkaniu była Paulina Smaszcz. Panie zbliżyły się do siebie podczas nagrań programu "Królowa przetrwania". Zapytaliśmy Smaszcz, jak ocenia nowego wybranka serca żony Łukasza Schreibera. Kobieta-petarda nie gryzła się w język.

Smaszcz zbliżyła się ze Schreiber. "Marianna jest na dobrej drodze"

Paulina Smaszcz, która sama organizuje szereg spotkań dla kobiet, a w sieci uruchomiła cykl "Kobieta po przejściach" życzy Mariannie Schreiber jak najlepiej. - Każdej kobiecie życzę miłości wyrażonej przez szczerość, lojalność, szacunek, wsparcie, oddanie, zrozumienie , danie powietrza i przestrzeni w partnerstwie. Jeśli tylko kobieta to ma, to może w życiu osiągnąć wszystko, bez wątpliwości wobec świata i ludzi, bez obawy o przyszłość i dbanie o teraźniejszość. Jednak najważniejsza jest samoświadomość, kim jest, dokąd dąży, jaka jest, jakie ma kompetencje, doświadczenie, wiedzę, czego oczekuje od siebie i codzienności zawodowej i prywatnej, jej ambicje i plany, kogo chce w swoim życiu, a kogo na pewno już nie zaakceptuje . Jeśli jest pełna tych uczuć, a w dodatku, kiedy kocha i jest kochaną jest wielką, sprawczą siłą nie do zatrzymania. Marianna jest na dobrej drodze, by to wszystko osiągnąć - stwierdziła Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Związek z kolejnym politykiem PiS-u to dobry pomysł dla Schreiber? Smaszcz odpowiada

Paulina Smaszcz wspomniała także, że dla Marianny Schreiber najważniejsze jest dobro córki. Jednak z jej obserwacji wynika, że Czarnecki jest wręcz zafascynowany swoją nową partnerką. Według Smaszcz to dobrze wróży, a polityczne konotacje partnera Schreiber nie mają tu większego znaczenia. - Dla niej dobro córki jest priorytetem, ale przy tym sama pragnie być szczęśliwa, jak każda z nas. Patrząc na nią i śpiewając jej „sto lat" widzę w jej oczach i uśmiechu, szczęście i nadzieję na przyszłość. Przemek patrzy na nią z taką akceptacją i podziwem, czułością i zachwytem, że mogę tylko mocno trzymać kciuki. Czas pokaże , czy będzie im dane być dla siebie darem od losu. Nie ma to znaczenia, co on robi, gdzie jest, co ma, tylko jaki jest, jakie ma życiowe wartości i podejście do ludzi, jakim jest człowiekiem, mężczyzną, partnerem. Oby to był ten wymarzony przez Mariannę, a dla Przemka ta na którą czekał całe życie - dodała Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.