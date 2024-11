Na balu fundacji TVN obowiązuje strój wieczorowy, błysk i szyk niczym z największego festiwalu w Hollywood. Tego dress code'u przestrzegają zaproszeni goście, którzy potrafią zaskoczyć kreacjami. Spójrzcie sami na tegoroczne pomysły gwiazd.

Izabela Janachowska i Julia Wieniawa dały czadu. El Dursi również

Specjalistka od ślubów zaskoczyła pewnym elementem kreacji, na który zwróciliśmy uwagę. Postawiła na suknię z głębokim dekoltem i srebrnymi kryształkami, ale to od jej nakrycia głowy nie możemy oderwać wzroku. Izabela Janachowska po raz pierwszy ukryła włosy w tak nietypowy sposób. Zobaczycie to w naszej galerii. Julia Wieniawa z kolei pojawiła się na balu w zjawiskowej sukni, w której przypominała księżniczkę. Jej jasnoróżową kreację przebiła również ozdoba na głowie, czyli ogromna kokarda. Ten kolor wspaniale podkreślił jej bordowe refleksy, na jakie postawiła kilka dni temu. Klaudia El Dursi z kolei zdecydowała się na wysokiego koka z grzywką i czarną sukienkę z cekinami do samej ziemi. Wyeksponowała tym samym obojczyki i szczupłe ramiona. Wow!

Monika Olejnik, Paulina Krupińska i Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarki pełne klasy

To nie koniec wyjątkowych stylizacji z czerwonego dywanu. Prowadząca "Kropki nad I" błyszczała jak milion dolarów w czarnej sukni z krótkim rękawem oraz z głębokim dekoltem w V. Ciekawym dodatkiem było bolerko i czarna chusta, która kontrastowała z platynowymi włosami Moniki Olejnik. Co miała na sobie z kolei Agnieszka Woźniak-Starak? Dziennikarka wybrała podobne tony do Julii Wieniawy, ale w jej przypadku można mówić bardziej o stylu Barbie. Założyła długą, połyskującą suknię, która podkreślała jej delikatną urodę. Do tego błyszcząca torebka i falowane włosy w klasycznym stylu. Paulina Krupińska doskonale zna obecne trendy i wie, że panuje szaleństwo na punkcie koloru bordowego. To właśnie ten odcień dominował w jej wieczorowej, cekinowej stylizacji. Krupińska dopasowała do sukni złote dodatki i wyglądała również jak milion dolarów razem z mężem, Sebastianem Karpielem-Bułecką.