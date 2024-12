Przedświąteczna gorączka na dobre dotknęła już celebrytów, chociaż teoretycznie wciąż mamy listopada. Jako że Mariah Carey dawno jest już jednak odmrożona, a wystawy i półki sklepowe pękają w szwach od świątecznych ozdób, to gwiazdy też zabrały się ostro do roboty w kwestii wystroju swych posiadłości. Joanna Krupa postanowiła w tym roku coś jednak zmienić i pozbyć się sztucznej choinki. Sama podkreśliła w ogłoszeniu, że użyła jej zaledwie dwa razy.

Krupa sprzedaje choinkę. "Jest jak nowa"

Joanna Krupa zamieściła na Facebooku ogłoszenie dotyczące sprzedaży sztucznej choinki. "Na sprzedaż sztuczna choinka w okolicach Chicago! Kosztowała 1200 dolarów, ale sprzedajemy ją za 700 dolarów. Dwa razy była używana i jest jak nowa" - napisała Joanna Krupa. Trzeba przyznać, że 500 dolarów przeceny robi wrażenie. Krupa zrobiła swoiste Black Friday w Saturday, ale wciąż zachodzimy w głowę, jak można dwa razy użyć sztucznej choinki. Może chodzi o to, że przez dwa lata była używana.

Internauta rozdrażnił Krupę. "Niech pan sobie weźmie swój komentarz..."

Internauci szybko zabrali się do komentowania choinkowego postu Joanny Krupy. Nie obyło się bez złośliwości. "Bieda musi być w tej Ameryce skoro nawet choinkę sprzedajesz" - napisał jeden z komentujących. Ten wpis wyjątkowo poirytował Joannę Krupę, która nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "Po pierwsze, to nie jest moja, tylko dla rodziny to sprzedaję. To niech pan sobie weźmie swój komentarz i zajmie się swoim życiem, a nie takie głupoty pisze" - odpisała rozdrażniona gwiazda. Wśród komentujących rozgorzała prawdziwa dyskusja w sprawie sztucznej choinki. Jedni sugerowali, że gwiazda powinna oddać choinkę na rzecz domu dziecka. Inni, żeby się nie czepiać. "Do domu dziecka oddaj", "Ludzie czepiacie się. Chcecie to kupujcie, a jak nie to nie komentujcie" - czytamy. Mamy nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku i ktoś z okolic Chicago będzie się cieszył sztuczną choinką od Joanny Krupy. Sami byśmy się skusili, chociaż jest nam trochę nie po drodze.