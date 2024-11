Krzysztof Ibisz o córce. Są problemy z jej imieniem

28 listopada Krzysztof Ibisz podzielił się w sieci wielkim szczęściem. Prezenter powitał na świecie córkę. Choć wcześniej ujawnił, że w domu powitał Helenkę, teraz wyjawił, że kwestia imienia jest jeszcze do rozstrzygnięcia.

Krzysztof Ibisz o kulisach powitania córki. "Są różne emocje"

Informacja o powitaniu córki przez Krzysztofa Ibisza w ostatnich tygodniach była gorącym tematem w mediach, a fani prezentera z niecierpliwością oczekiwali tego wyjątkowego momentu razem z Joanną i Krzysztofem. Kiedy w końcu nadszedł ten moment, w mediach społecznościowych gwiazdora Polsatu zaroiło się od gratulacji. Niespodzianka czekała na niego także w studiu "halo tu Polsat". Tuż po wejściu na antenę w piątek, Paulina Sykut-Jeżyna poinformowała widzów, że jej współprowadzący właśnie został ojcem Heleny. Odpowiedź prezentera wskazuje jednak na to, że nie jest jeszcze zdecydowany co do imienia pociechy. - Tak, Helenka, ale jeszcze rozważamy pewne opcje. Mówimy do niej Helenka, ale jeszcze zobaczymy - wyznał w programie na żywo.

Okazało się, że już dwa tygodnie temu były przesłanki co do tego, że do porodu pozostało bardzo niewiele czasu. Prezenter musiał wówczas zejść z anteny. - Mniej więcej trzy odcinki temu, w czasie "Tańca z gwiazdami" (Helena - przyp.red) dawała znać, że być może za chwilę nastąpi ten moment - powiedział Ibisz. - Miałam scenariusz awaryjny na wypadek, gdyby Krzysztof musiał nagle zejść z programu - wyznała Sykut-Jeżyna. Prezenter zdradził także, jak dwuletni syn Borys zareagował na powitanie w domu kolejnego członka rodziny. - Przytulał, całował i mówił, że ją kocha. Teraz kiedy drugi dzień jesteśmy wszyscy razem, pojawiają się różne emocje i staramy się razem z Joanną pobyć w nich razem z nim - wyznał prezenter. Świeżo upieczony tata od ekipy "halo tu Polsat" dostał prezent z okazji narodzin dziecka - w pudełku, który otworzył na antenie programu znajdowały się śpioszki i skarpetki dla najmłodszego członka rodziny.

Ile dzieci ma Krzysztof Ibisz?

Krzysztof Ibisz jest ojcem czwórki dzieci. Oprócz Heleny, z obecną małżonką Joanną Kudzbalską ma syna Borysa, który przyszedł na świat w 2022 roku. Prezenter ma jeszcze dwóch dorosłych synów - 25-letniego Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler oraz 18-letniego Vincenta ze związku z Anną Nowak.