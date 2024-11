Doda nie mogła tego przemilczeć. Mocny apel o używkach

Obecnie w sieci jest głośno o Lindsay Lohan, która pojawiła się na premierze filmu "Nasz mały sekret" w nowej odsłonie. Fani zachwycali się wyglądem aktorki i zaczęli sugerować, że poddała się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej oraz operacjom plastycznym. "O rety, jak ona się zmieniła", "Wygląda teraz przepięknie", "Wygląda bosko, ale chyba poprawiała urodę", "Domyślam się, że miała plastykę powiek, dolny lifting twarzy z liftingiem szyi. Jej tekstura skóry też wygląda lepiej" - czytamy w komentarzach na TikToku. Cała sprawa nie umknęła Dodzie.

Doda o przemianie Lindsay Lohan. "Weźcie osobę uzależnioną..."

Doda postanowiła odnieść się do głośnej przemiany Lindsay Lohan na InstaStories. Stwierdziła, że nie rozumie poruszenia metamorfozą aktorki, która publicznie opowiadała o zmaganiach z uzależnieniem od narkotyków. - Kochani, ja nie mogę zrozumieć oraz uwierzyć, że kogoś dziwi i cały absolutnie TikTok zawalony jest metamorfozą Lindsay Lohan. Weźcie osobę uzależnioną od narkotyków i alkoholu na odwyk, niech przestanie ona zażywać te substancje na rok, dwa, trzy, zróbcie jej zdjęcie przed i po, a sami zobaczycie, że to jest największa metamorfoza, jaką człowiek może przejść. Ja nie rozumiem, czemu wy się tak dziwicie - zaczęła.

Doda wylicza możliwe zabiegi Lindsay Lohan. "Nie zmienia faktu..."

Doda wspomniała także o tym, jak ciało może zmienić się przez używki. - Narkotyki zażywane systematycznie, alkohol pity codziennie zmieniają niewiarygodnie twarz, już nie mówię o ciele. Inne są oczy i napuchnięte powieki. Pijcie sobie cztery dni z rzędu, spójrzcie sobie w lustro, jak wygląda napuchnięta buzia. (...) Każdemu się wydaje, że jak pije lub bierze, to w ogóle tego nie widać. No nie kochani, widać bardzo - powiedziała. Doda przyznała, że być może Lohan poddała się różnym zabiegom, jednak to nie one są główną zasługą jej przemiany. - Osoba, która w końcu wytrzeźwiała i trwa w całkowitym, zdrowym trybie życia, nagle wygląda kwitnąco i wszyscy przypisują jej milion operacji plastycznych. Okej, może zrobiła sobie lip lift, wycięła sobie pół powieki, co nie zmienia faktu, że to nie spowodowałoby, że nagle będzie o 20 lat młodsza - skwitowała Doda. ZOBACZ TEŻ: Nawet Hołownia ma ubaw z Dody i Górniak. Nie omieszkał wyrazić opinii

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.