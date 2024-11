Danuta Martyniuk od pewnego czasu nie kryje się już w cieniu popularnego męża. Tym razem zapozowała w złotej sukience. Co na to ekspert? Stylizacja go nie zachwyciła.

3 Fot. KAPIF.pl, facebook.com/danuta.martyniuk.75 Otwórz galerię Na Gazeta.pl