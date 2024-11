Widzowie mogą kojarzyć Bartłomieja Nowosielskiego z wielu produkcji. Aktor zagrał m.in. w "Pitbullu", "Moich córkach krowach" i w hicie Telewizji Polskiej "M jak miłość". Jakiś czas temu Nowosielski stał się twarzą kampanii "Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości". Aktor nie boi się o tym mówić i chce dzielić się własnymi doświadczeniami, które bywają trudne. Wszystko zaczęło się w 2022 roku. To właśnie wtedy Nowosielski usłyszał diagnozę. To zapoczątkowało jego walkę o zdrowie.

Bartłomiej Nowosielski przeszedł ogromną metamorfozę. "28 kg w cztery miesiące"

Nowosielski usłyszał od lekarza, że ma zaawansowany bezdech senny. "Ta diagnoza była początkiem mojej walki o zdrowie. Potem przyszedł czas na balonikowanie żołądka i założenie balonika na rok. Dzięki temu szybciej osiągałem sytość. (...) Straciłem 28 kg w ciągu czterech miesięcy, ale tej masy ciała nie udało mi się utrzymać" - mówił w wywiadzie dla portalu abcZdrowie. "Po wyjęciu balonika trzeba było dalej walczyć o to zdrowie, a to już nie było takie proste. Nie chcę się tłumaczyć. To, że nie udało mi się całkowicie zrealizować celu, leży po mojej stronie. Ale też w moim zawodzie, kiedy czasem zdjęcia trwają 12 godzin, kiedy próby teatralne przeplatane spektaklami ciągną się długimi godzinami, bardzo ciężko o systematyczność w zdrowym stylu życia, w regularnych posiłkach, w aktywności fizycznej" - tłumaczył.

Bartłomiej Nowosielski nie zamierza się poddać. Mówi, co będzie dalej

Przybranie na wadze po balonikowaniu żołądka załamało aktora. Nowosielski potrzebował czasu, by wrócić na właściwe tory. "Nie zamierzam stać w miejscu. Idę z tematem, próbuję dalej, zobaczymy, dokąd mnie to zawiedzie" - mówił w tym samym wywiadzie. "Dziś nie chcę myśleć w taki sposób i nastawiać się na konkretny efekt. Chcę być w procesie zdrowienia, ważny jest każdy mały krok do przodu. Cel: nie poddać się już nigdy" - tłumaczył Karolinie Rozmus, dziennikarce Wirtualnej Polski.