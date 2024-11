Marta Paszkin jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". W siódmej edycji randkowego show poznała Pawła Bodziannego. Zakochani do dziś tworzą naprawdę udany związek. Bohaterowie formatu obecnie pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Marta może pochwalić się społecznością, która liczy ponad 126 tysięcy osób. Ostatnio Paszkin podzieliła się z obserwatorami nagraniem, który zatytułowała "Botoks, wypełniacze". Czy w ten sposób chciała przyznać się do korzystania z uroków medycyny estetycznej? Nic bardziej mylnego.

Zobacz wideo Botoks to dobre rozwiązanie dla tego problemu. Nie chodzi o poprawę urody

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o botoksie. "Udało mi się zrobić coś tylko dla siebie"

Marta Paszkin z show "Rolnik szuka żony" postanowiła podjąć temat botoksu w najnowszym filmiku na Instagramie. Okazało się, że kobieta wcale nie korzysta z tego typu usług. Znalazła jednak alternatywę. "Będąc w Warszawie, udało mi się zrobić coś tylko dla siebie. Poszłam na masaż kobido. Odkryłam takie masaże jakiś czas temu i od razu się w nich zakochałam!" - napisała Paszkin pod nagraniem. Tego typu technika masażu jest manualną stymulacją tkanek i ma dawać efekty, jak po zabiegu medycyny estetycznej. Wygląda na to, że kobieta jest zachwycona tym procesem. "Dla mnie to wspaniały relaks i wierzę, że poprawia trochę jakość skóry. Ciekawostka: botoks i wypełniacze są przeciwwskazaniem do tego typu masaży" - wytłumaczyła Paszkin.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin postawiła na zabieg. Fani byli zachwyceni

Marta Paszkin z programu "Rolnik szuka żony" ostatnio podjęła decyzje, które pozwoliły jej na zmianę wyglądu. Pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym uśmiechem. "Durna, ale z ładnymi zębami" - pisała uśmiechnięta. Okazuje się, że rolniczka poddała się zabiegowi bondingu. Jest to nieinwazyjna metoda odbudowy powierzchni zębów. Ten rodzaj procesu polega na pokryciu powierzchni zęba cienką warstwą kompozytu. Nie da się ukryć, że ostateczny efekt robi duże wrażenie. Nic więc dziwnego, że fani byli zachwyceni zmianą u Marty Paszkin. Wiele osób komplementowało jej nowy wygląd. Marta Paszkin opowiedziała również nieco więcej na temat tego, jak wyglądały przygotowania do bondingu i jak przebiegał cały zabieg. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta i Paweł trzymali w tajemnicy radosną nowinę. Prawda wyszła na jaw w "PnŚ"