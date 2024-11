Patrycja Tuchlińska od sześciu lat cieszy się życiem pełnym luksusu u boku Józefa Wojciechowskiego. Choć jej codzienność obfituje w podróże i wypoczynek, jest także mamą dwójki dzieci - trzyletniego syna Augusta i kilkumiesięcznej córki Aurory. Teraz ukochana miliardera pochwaliła się w sieci iście rajskimi kadrami. Internauci mogą jej szczerze pozazdrościć.

Patrycja Tuchlińska bawi się z dziećmi na ekskluzywnych wakacjach. Pokazała zdjęcia

Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych regularnie pokazuje uroki wykwintnego życia, które wiedzie w otoczeniu bliskich. Nie da się ukryć, że na jej profilu na Instagramie, który śledzi kilkadziesiąt tysięcy osób, prym wiodą kadry z ekskluzywnych podróży lub wyjść na prestiżowe wydarzenia. Teraz celebrytka ponownie zachwyciła wszystkich wakacyjnymi kadrami, które zamieściła na InstaStories. Widzimy na nich młodą mamę oraz jej pociechy. Wygląda na to, że cała trójka świetnie spędza razem czas. Zarówno trzyletniemu Augustynowi jak i jego siostrze kilkumiesięcznej Aurorze wyraźnie przypadła do gustu huśtawka zlokalizowana tuż nad dziecięcym basenem. Na krok nie odstępuje ich 29-letnia mama, która również korzysta z wypoczynku, pozując w jasnej wzorzystej sukience i dopasowanym do niej słomkowym kapeluszu. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski żyją w luksusie. Tak mieszkają

Z pewnością wielu z śledzących życie miliardera Józefa Wojciechowskiego i jego partnerki Patrycji Tuchlińskiej zastanawia się, gdzie mieszka para. Ich rezydencja znajduje się nad jeziorem w Zegrzu i przypomina bajkowy pałac. Wychowują tam razem dwójkę dzieci. Ich rezydencja zachwyca marmurowymi posadzkami, złotymi akcentami i kryształowymi żyrandolami. We wnętrzach dominują zaś szarość, czerń i biel. W ogrodzie zobaczyć można basen, korty tenisowe, a nawet ptaszarnię. Nie sposób nie zauważyć egzotycznych palm, które z daleka witają przybywających do pary gości. Garaż miliardera jest pełen wysokiej klasy aut, wiadomo też, że Wojciechowski jest w posiadaniu prywatnego helikoptera. Tam jest jakby luksusowo.