Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pobrali się w 2016 roku. Aktorska para trzy lata później doczekała się córki, a przez długi czas byli jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu i małżonkowie w październiku 2022 roku poinformowali o rozstaniu. - Mało o tym wie, ale ja dwa razy wychodziłam za mąż - wyjawiła aktorka rok później w rozmowie z Żurnalistą.

Kim był pierwszy mąż aktorki? W mediach pojawiały się nieprawdziwe informacje

Z medialnych doniesień wynikało wcześniej, że Katarzyna Warnke przez pewien czas miała być rzekomo żoną mężczyzny o imieniu Krzysztof. Co więcej, plotkowano też, że aktorka ma także nastoletniego syna. Warnke we wspomnianym wywiadzie zdementowała te doniesienia. Zdradziła natomiast, że pierwszy ślub wzięła w wieku 23 lat. Mężem aktorki został jej pierwszy chłopak z liceum, do którego wróciła po latach. Relacja nie przetrwała jednak długo. - To się wywaliło po roku. I to mnie zmiotło kompletnie - wyznała Warnke.

Katarzyna Warnke wyjawiła także, jak doszło do tego, że zaczęła ponownie spotykać się z byłym partnerem. Nastąpiło to po dwóch latach od momentu, gdy zdała do szkoły teatralnej. - Na tyle beznadziejne były moje relacje z facetami w szkole, że uległam temu snowi, że może on jest na całe życie - mówiła. Warnke relacjonowała także, że "już ślub był dziwaczny". - Czuć było, że to nie ma żadnych szans. Teraz to wiem (...). To było fatalne - dodała.

Pierwszy rozwód bardzo dużo kosztował Katarzynę Warnke

Katarzyna Warnke nie ukrywała, że rozstanie z pierwszym mężem bardzo mocno przeżyła. - Poległam. Nie było czego zbierać, nie było do czego wracać - mówiła. - To mnie zmiotło. Skruszyłam się na proszek - dodała. Aby wyjść z trudnej sytuacji, aktorka zdecydowała się sięgnąć po pomoc. - Poszłam do psychoterapeutki. (...) Tydzień w tydzień ciężko pracowałam - wyznała. Krótko po tym, gdy Katarzynie Warnke udało się pozbierać po rozstaniu, w jej życiu nastąpiła kolejna tragedia. W wypadku zginął jej ojciec. - Byłam na to przygotowana. Umiałam przeżyć tę żałobę (...). Miałam na to siłę na pewno dzięki tej terapii - zaznaczyła.

