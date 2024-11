Bohdan Łazuka to artysta przez duże a, co wie wielu wielbicieli polskiego teatru. Podczas jubileuszu aktora, czerwony dywan uginał się od znanych nazwisk. Jesteście ciekawi kreacji polskich sław? Zobaczcie, jak wyglądali tego wieczoru.

REKLAMA

Zobacz wideo Żebrowski od 15 lat jest w "Na dobre i na złe". Ma w rodzinie lekarkę

Drozda, Szewczyk i Sieńczyłło. Umówili się na jeden kolor

Kto zwrócił naszą uwagę podczas wydarzenia TVP? Z pewnością długo nieobecny na salonach Tadeusz Drozda, który zaszczycił swą obecnością jubileusz aktora. Satyryk ubrał się można stwierdzić w kolory stacji - postawił na granatową, kraciastą marynarkę oraz jeansy. Podobny kolor wybrała Justyna Sieńczyłło. Postawiła bowiem na niebieski total look w postaci marynarki oversize i pasujących spodni. Co więcej, gwiazda miała niebieski akcent również na oczach. Zdecydowała się na kolorowe kreski. Krzysztof Szewczyk postawił natomiast na klasykę gatunku, czyli ciemny garnitur i białą koszulę. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.

Krystyna Mazurówna dała czadu. Wpadł też Wiktor Zborowski

Znana choreografka lubi się wyróżniać z tłumu nie tylko oryginalną fryzurą, ale i strojem. Do czerwonych włosów dobrała czarny gorset, długą spódnicę, połyskujący płaszcz oraz granatowo-czarny szal, więc tak jak pozostałe gwiazdy, miała na sobie niebieski akcent. Jesteście ciekawi skąd Mazurówna czerpie pomysły na nietypowe kreacje? Dawniej rozwinęła ten wątek dla Plejady. "Wstyd powiedzieć, z własnej głowy. Wnętrze mojej głowy, nie za bardzo używane w moim zawodzie tancerki, kiedy przez lata skupiałam się wyłącznie na tym, co zrobić, żeby wyżej podnieść nogę, więcej razy się obrócić w piruetach i jak najwyżej podskoczyć, jest kompletnie świeżutkie i w dobrym stanie używalności, no i wypełnione głównie obrazami, marzeniami i fantazją. Stamtąd właśnie pochodzą moje wszystkie pomysły na własną stylizację" - przekazała kilka lat temu. Co z kolei miał na sobie Wiktor Zborowski? Aktor postawił na również niezawodne połączenie granatu i czerni, co finalnie wypadło bardzo dobrze. Która kreacja podoba się wam najbardziej?