Piotr Głowacki odkąd wziął udział z żoną w ostatniej edycji "Azji Express", nie może odpocząć od pytań dotyczących tej relacji. Wielu sądzi, że Agnieszka Głowacka za często podnosi głos na męża i widzowie dziwią się, dlaczego aktor nie weźmie z nią rozwodu. Teraz sam zainteresowany odpowiedział na krytykę w humorystycznym stylu.

Piotr Głowacki zabawnie o rzekomym kryzysie z żoną. Mówi o miłości

Zakładka "Dla ciebie" na TikToku u wielu Polaków została opanowana przez trend "chill guy", w którym przedstawiane są codzienne sytuacje z dozą dystansu i charakterystycznym "ziomkiem" z wyluzowaną miną. Każdy opisany problem czy tendencja jest zakończona dopiskiem "jestem wyluzowanym ziomkiem". Twórca wizerunku zabawnego psa sam opisał tę postać jako "luzackiego gościa, który ma wszystko gdzieś". Głowacki postanowił skorzystać z tego trendu i nawiązał do relacji z żoną, dodając nietypowy opis i relaksującą muzykę. "Kiedy wszyscy dookoła albo ci każą się rozwieść, albo próbują współczuć żony, a ty jesteś po prostu wychillowanym ziomkiem, który ją mocno kocha" - oznajmił "wychillowany" Głowacki. Co na to TikTok? "Mądry facet", "Nic słodszego dzisiaj nie zobaczymy", "I dlatego Piotr Głowacki to mój idol", "Ma pan świetną żonę"

Ja to bym zwariowała

- czytamy reakcje internautów. Jak oceniacie taki ruch?

Anna Głowacka zdradziła kulisy małżeństwa. Mówi o sąsiadach

Wybuchowy charakter żony Głowackiego na co dzień? Podobno tak nie jest, czemu dziwią się widzowie "Azja Express". Sama zainteresowana zabrała głos na ten temat. - Nie krzyczymy. Nikt z sąsiadów nigdy nie wezwał pomocy. Nigdy też nie było pukania do drzwi, żebyśmy się uspokoili. Żyjemy jak normalni ludzie. Chyba że muszę popędzić Piotra, wtedy krzyknę. Jestem bardzo punktualna - mówiła Głowacka Plejadzie. Jej zdaniem związek z aktorem jest jak najbardziej stabilny i szczęśliwy, co ma wynikać z przyjaźni. - Bez tego może być ciężko. Starsi od nas znajomi, którzy wiele już przeżyli, też podkreślają zawsze: 'My się po prostu lubimy - podsumowała.