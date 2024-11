Caroline Derpieński umie zaskoczyć. Najpierw wprawiła w osłupienie internet, mówiąc o relacji z o 40 lat starszym milionerem, później opowiedziała o rozstaniu i rzekomej biedzie. Teraz z kolei zaskoczyła wokalem bez dodatku autotune'a. Sami zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Derpieński porównywana do Godlewskiej. Wszystko przez kolędę

Caroline Derpieński śpiewa przed premierą. "Cudowna piosenka, puszczę ją podczas Wigilii"

Fani influencerki z Miami z niecierpliwością wypatrują 1 grudnia, ponieważ wtedy planowana jest premiera "Christmas Time". Trzeba przyznać, że kontrowersyjna celebrytka łapie się wielu artystycznych zajęć. Od pokazów mody po wypuszczanie muzyki - ciekawe, czym jeszcze nas zaskoczy... Caroline Derpieński promuje singiel w świątecznym stroju z anielskimi lokami na głowie. Na zapowiedzi piosenki możemy posłuchać finalnej wersji, ale wielu oczywiście ciekawi oryginalny głos gwiazdy. Utwór będzie z dollarsowym teledyskiem, a to, czy autorka piosenki ma talent do śpiewu, możemy wywnioskować z jej najnowszego nagrania na TikToku. Caroline Derpieński pokazała, jak śpiewa bez autotune'a, co zaskoczyło wielu. "Ona ma nieironicznie talent do śpiewania", "Twój głos jest naprawdę dobry", "Piękny głos, a piosenka na pewno wpadnie w ucho!", "Cudowna piosenka, puszczę ją podczas Wigilii" - czytamy komentarze. Większość z nich jest pozytywna. Co sądzicie o wokalu influencerki?

Caroline Derpieński jest zaskoczona zredukowaniem disco polo podczas sylwestra. Skomentowała plany Polsatu

Sylwestrowa Moc Przebojów ma w tym roku obyć się bez wielu hitów disco polo. Czy Polacy są na to gotowi? Joanna Kurska neguje ten pomysł, a Derpieński wspomniała o tym, że nasz naród lubi ten gatunek muzyczny, choć się do tego niechętnie przyznaje. - Polska muzyka kojarzy się z disco polo wszystkim ludziom na świecie. Jest to znak rozpoznawczy oraz charakterystyczny styl muzyczny, typowy właśnie dla Polaków - przekazała nam. - Nie widzę w tym nic złego, każdy udaje, że nie słucha, a i tak w aucie, w domu, na weselach każdy się super bawi do tego i zna teksty piosenek na pamięć. Gdyby tak nie było, to te piosenki nie miałaby tyle wyświetleń i nie generowały tyle dochodu - dodała następnie.