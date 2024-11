Aleksandra Konieczna, którą znamy z "Ostatniej rodziny" i "Bożego ciała" należy do grona DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholika. Przyznała, że ten fakt wpłynął na jej związki i wciąż wpływa na życie codzienne. Co dokładnie wyznała aktorka?

Aleksandra Konieczna była związana z nieodpowiednim mężczyzną. Wyznała prawdę o swoich wyborach miłosnych

"Osoba z DDA wchodzi zarówno w miłosne, przyjacielskie, jak i zawodowe relacje współuzależnieniowe. A jeśli podejmuje inne wybory, to na początku wydaje jej się to nudne" - przekazała gwiazda na początku rozmowy z Plejadą. Nawiązała następnie do relacji z byłym mężem, w której według mediów dochodziło do traumatycznych scen. "To nie jest więc tak, że byłam ofiarą i mąż zgotował mi piekło. To raczej ja sama, swoimi nieświadomymi wyborami, to piekło sobie zgotowałam. Ale w pewnym momencie poszłam na terapię, zaczęłam się leczyć i z niego wyszłam. Nie byłoby to jednak możliwe, gdy nie świadomość, którą zyskałam i gdyby nie moja odwaga. A przypominam, że miałam wtedy małą córkę" - opowiedziała Konieczna. Wspominała wówczas o związku z nieżyjącym już reżyserem Andrzejem Majem.

Aleksandra Konieczna i jej czterech mężów. Jak trafiła na szpiega?

Aktorka wyznała w mediach, że miała aż czterech małżonków. Chciała wywołać zaskoczenie u odbiorców, co finalnie osiągnęła. Wspomniała w fałszywym wpisie, że jej serce skradł dyplomata, który miał być dawnym szpiegiem. Nie wszystko stanowiło jednak wytwór wyobraźni Koniecznej. "Kiedyś miałam dość burzliwy związek ze szpiegiem, który z powodu kontuzji kolana znalazł się na emeryturze. Na szczęście, o wszystkim mi dość szybko opowiedział. Gorzej, gdyby trzymał język za zębami, a potem nagle zniknął, jak mają w zwyczaju szpiedzy. Nie wiedziałabym, co się z nim stało. Fajnie więc, że mnie uprzedził" - wyjaśniła aktorka. Obecnie jej serce należy tylko do córki. Jej poprzedni partner był od niej młodszy i gwiazda twierdzi, że był to ostatni mężczyzna w jej życiu. "Rozstaliśmy się. Myślę, że on był moim ostatnim parterem. Być może do tej pory powinniśmy razem być, ale stało się inaczej. Tak się po prostu życie plecie. Zakładam, że tak, jak ma się pleść. Choć samotność jest trudna do konsumpcji" - podsumowała aktorka.