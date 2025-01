Piotr Kupicha to popularny piosenkarz, lider i wokalista zespołu Feel. Przez lata muzycznej kariery udało mu się wylansować sporo przebojów, a wśród nich: "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "Pokaż na co cię stać", "No pokaż mi niebo", "W odpowiedzi na twój list" czy "Gotowi na wszystko". Jest także ojcem czwórki dzieci. Najstarszy syn artysty, Paweł, jest już pełnoletni. Wszystko wskazuje na to, że święta spędzi razem z tatą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha śpiewa świąteczną piosenkę dla czytelników Plotka

Rodzinne święta Kupichy. Spędzi je w górach z dziećmi

Z pierwszego małżeństwa Piotr Kupicha ma dwóch synów - Pawła, który urodził się w 2005 roku, i Adama, urodzonego w 2009 roku. W 2018 roku muzyk poślubił modelkę Ewelinę Sienicką, z którą doczekał się dwóch córek - Jagody (ur. 2014) oraz Laury (ur. 2023). Skontaktowaliśmy się z Kupichą, żeby spytać go, jak będą wyglądać jego tegoroczne święta. Okazuje się, że całą rodziną wybiera się w góry. - Święta jak co roku spędzimy pod Tatrami. Będą dzieciaczki - Jagódka, Adaś i Pawcio, może powiem nawet Paweł, bo ma już 19 lat i oczywiście mała Larusia. Tradycyjnie na święta zmieniamy otoczenie. W zeszłym roku udało nam się nawet dotrwać do Pasterki - powiedział Kupicha w rozmowie z Plotkiem. Od piosenkarza dowiedzieliśmy się też, że jego syn Paweł studiuje medycynę. W ubiegłym roku do sieci trafiło zdjęcie obu panów. Ojciec z synem wybrali się razem na Festiwal w Jarocinie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Piotr Kupicha wspomina rozwód. "Były momenty, które nie były idealne". Mówi o dzieciach [PLOTEK EXCLUSIVE]

Kupicha wystąpi na sylwestrze TVP

Tuż po rodzinnych świętach na Kupichę czeka scena w Chorzowie. Wraz z zespołem Feel wystąpi na sylwestrze w TVP. W ubiegłym roku artysta także bawił publiczność Stadionu Śląskiego. Wówczas jednak organizatorem imprezy była stacja Polsat. Według medialnych doniesień na sylwestrze TVP miała także wystąpić Edyta Górniak, ale sama artystka w jednym z wywiadów podkreślała, że nie będzie na telewizyjnej imprezie w tym roku. - Chciałam chociaż raz zagrać sylwestra na balu. To znaczy, że nie będę marzła, nie będę chodziła po błocie, po prostu chciałabym się tym delektować. (...) Uwielbiam pracę z telewizją, ale to jest błoto, zimno, mam czasami później przeziębione nerki albo gardło. Wiadomo, że stawia się na estetykę. No to nie ma takich za dużo ubrań, które będą fajne w kamerze, dadzą ludziom show i będą ciepłe - powiedziała Górniak w rozmowie z Jastrząb Post.