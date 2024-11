W sierpniu 2023 roku Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem po 26 latach małżeństwa. Para pobrała się w 1997 roku i doczekała się czwórki dzieci. Dziennikarka i jej partner bardzo długo uchodzili za idealne małżeństwo. To on zainicjował rozwód. W rozmowie z magazynem "Twój Styl" Bosacka niedługo po rozstaniu wyznała, że koniec jej małżeństwa był jednym z najtrudniejszych wydarzeń, jakich doświadczyła. " To jest jedno z najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. Nawet śmierć taty nie rozwaliła mnie tak, jak to niespodziewane odejście" - podkreśliła. Dzięki rozpoczęciu terapii i wizycie u psychiatry Bosacka po rozstaniu zaczęła powoli wracać do normalnego życia. Co dzisiaj u niej słychać?

Katarzyna Bosacka przeżyła trudne rozstanie. Apeluje do ludzi" nie bójcie się prosić o pomoc

Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Faktem" otworzyła się na temat swojego rozwodu. Prezenterka przyznała, że to doświadczenie można porównać do stanu chorobowego organizmu. Sama nie zwlekała i szybko zdecydowała się skorzystać z pomocy fachowców. Dzięki wsparciu psychiatry i terapii przebrnęła przez najtrudniejsze chwile i zaczęła odzyskiwać siły i chęć do życia. Prezenterka podkreśliła też, że nigdy nie roztrząsała tego, dlaczego właśnie ją to spotkało. Postanowiła nie oglądać się za siebie i skupić na własnym dobrostanie i zdrowiu psychicznym.

Jeśli nie jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, pracować, dbać o dzieci, dajmy sobie pomóc. Z bólem zęba idziemy do dentysty, z bólem duszy idziemy do psychiatry. To jest bardzo ważne. A potem trzeba myśleć już tylko do przodu, by rana się jak najszybciej zabliźniła

- podkreśliła prezenterka.

Katarzyna Bosacka po rozwodzie rozkwitła. "Jest teraz bardzo dobrze"

Ponad rok po rozstaniu Katarzyna Bosacka realizuje się zawodowo i dawno już zapomniała o bólu, którego doświadczyła. Prezenterka zajmuje się wychowaniem dzieci, realizuje własne programy telewizyjne i nieustannie się rozwijana różnych polach. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że jest w doskonałej formie. "Jest teraz bardzo dobrze. Mam takie przeświadczenie, że kobiety, a usłyszałam to od wielu psychologów, również od swojego psychiatry, są silniejsze i że sobie lepiej radzą w takiej sytuacji niż mężczyźni. Porzucona kobieta poradzi sobie dużo szybciej i dużo lepiej niż porzucony mężczyzna" - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.