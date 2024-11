Marcin Hakiel i Dominika Serowska byli w szpitalu. Mieli ważny powód

Do narodzin dziecka Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej pozostało już bardzo mało czasu. Para regularnie dzieli się z fanami radością z oczekiwania na najmłodszego członka rodziny. Teraz na jaw wyszło, że przyszli rodzice mają za sobą ważną wizytę w szpitalu.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wybrali się do szpitala. Poród tuż-tuż

Marcin Hakiel i Dominika Serowska o tym, że spodziewają się dziecka, poinformowali w lutym 2024 roku. Od tamtej pory ich media społecznościowe co rusz zalewają ujęcia, w których na główny plan wysuwa się zaokrąglony brzuch przyszłej mamy, która z dumą prezentuje go przed obiektywem. Para chętnie zdradza także inne kulisy oczekiwania na dziecko. Wiadomo już, że choć partnerka Hakiela wielokrotnie podkreślała, że świetnie się czuje w trakcie ciąży, teraz przeżywa kryzys. Niedawno przyznała, że zaczęła zmagać się z różnymi dolegliwościami. - Końcówka ciężka... do siódmego miesiąca było ok... Później kolka nerkowa, która trochę trwała. No i końcowe różne dolegliwości - tłumaczyła na InstaStories.

Syn Hakiela i Serowskiej przyjdzie na świat w grudniu, dlatego para dopełnia wszelkich formalności, aby już niebawem w spokoju powitać wyczekiwane maleństwo. W związku z tym wybrali się do szpitala na badanie KTG płodu (kardiotokografia). Jest to nieinwazyjne badanie, które umożliwia monitorowanie pracy serca płodu oraz skurczów mięśnia macicy. Wykonuje się je szczególnie w okresie okołoporodowym i ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno matki, jak i dziecka podczas porodu.

Marcin Hakiel czeka na trzecie dziecko. Dla jego ukochanej to nowe doświadczenie

Marcin Hakiel, choć z ukochaną spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka, jest już doświadczonym ojcem. Przypomnijmy, że z małżeństwa z Katarzyną Cichopek ma 15-letniego syna Adama i 11-letnią córkę Helenę. Wiadomo, jak nastolatkowie zareagowali na wieść o rodzeństwie. - Cieszyły się, oczywiście. Adam ma zaraz 15 lat, więc dla niego to jest lekka abstrakcja. Ten brat czy siostra będą dużo młodsi. Helenka jest bardzo taka emocjonalna i cieszy się - wyznał jakiś czas temu tancerz. Dla Dominiki natomiast macierzyństwo będzie zupełnie nowym doświadczeniem, na które czeka z ekscytacją.